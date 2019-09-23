Тюменские власти покупают блогеров для пиара «Конька-Горбунька»

Агентство туризма и продвижения Тюменской области покупает двух блогеров, которые смогут пропиарить проект «Единой России» «Конек-Горбунок». Заявка на оказание услуг по организации блог-туров «Путешествие в сказку Петра Ершова размещено на сайте госзакупок. За два тура из бюджета хотят заплатить 707,5 тыс. рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика – ООО «Диджитал агентство».

За эти деньги подрядчик должен организовать два блог-тура (Тюмень – Тобольск и Тюмень, Ялуторовск, Ишим) – один с 24 по 26 сентября (состав группы – блогер, его ребенок, фотограф, менеджер и два оператора), второй – с 27 по 29 сентября (ребенок-блогер, его родитель, фотограф и операторы).

За разработку коммуникативной стратегии подрядчик попросил 30 тыс. рублей, за медиапланирование – еще 30 тыс. рублей, за разработку программы блог-тура – 35 тысяч, за администрирование – еще 30 тысяч. На поиск и привлечение блогеров организаторам дадут 80 тыс. бюджетных рублей. Чтобы перебраться из Тюмени в Тобольск и обратно компании «Диджитал агентство» понадобилось 30 тыс. рублей. На трансфер из Тюмени в Ялуторовск, Ишим и обратно – 35 тыс. рублей. На оплату такси в Тюмени заложено 6 тыс. рублей.

Самые большие расходы запланированы на видеосъемку (230 тыс. рублей) и монтаж видеороликов (90 тыс. рублей). Остальные деньги уйдут на покупку билетов в музеи, работу экскурсоводов, а также на еду. Блогеры посетят экопарк «Затюменский», село Абалак, музей Ершова, Тюремный замок, Гостиный двор, Горячие источники, Ялуторовский острог, центр молодежного инновационного творчества ТюмГУ «Фаблаб» и т.д.

Напомним, тюменское отделение партии «Единая Россия» решило сделать Конька-Горбунка туристическим символом Тюменской области. «Горбунок» стал личным проектом первого заместителя председателя облдумы Андрея Артюхова. Он считает, что образ Конька способен привлечь в регион туристов со всей России.

«Надеюсь, проект будет успешным и привлечет в Тюменскую область как туристов Югры, Ямала и близлежащих регионов, так и из других стран. Великий Устюг посещают 300 тысяч человек в год, наш Конек-Горбунок вполне может конкурировать с Дедом Морозом», – заявил Артюхов.

Тюмень, служба информации

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