Тюменские татары меняют «вечных» лидеров диаспоры. На кону миллионы и дружба с правительством

Сибирские татары изберут новое руководство своей диаспоры в Тюменской области. Выборный съезд Национально-культурной автономии (НКА) сибирских татар и татар Тюменской области пройдет в столице региона в четверг, 3 октября.

Главным вопросом съезда татар будет избрание нового совета НКА и его председателя. Сейчас совет нелегитимен, потому что он избирается сроком на четыре года, а последние выборы прошли в 2012 году.

Председатель совета, бывший депутат тюменской городской думы Ришад Зиганшин, руководит автономией с 2004 года. Как рассказал источник в НКА, среди татар созрело серьезное недовольство многолетним бездействием Зиганшина, который, якобы, не занимается защитой их интересов.

«Организация татар существует 30 лет, за это время у автономии даже не появилось своего помещения, – удивляется собеседник агентства. – В Тюменской области свои помещения есть у армян, киргизов, казахов, а у коренных жителей Западной Сибири, татар, его нет». При этом деньги из областного бюджета автономия получает регулярно, за 5 лет финансирование составило около 17 млн рублей.

Сразу два источника среди татарской диаспоры говорят, что в четверг, 3 октября, Ришад Зиганшин покинет свой пост.

«У него мечта была – досидеть в кресле председателя до следующего года, когда Зиганшину исполнится 80 лет», – говорит один из татар. Однако недовольство председателем было столь велико, что часть татарской общественности в мае этого года пошла на конфликт с НКА и Комитетом по делам национальностей Тюменской области, намереваясь провести съезд и перевыборы уже летом. Татары жаловались на Зиганшина и Комитет по делам национальностей губернатору Александру Моору. Чиновников комитета обвиняли во вмешательстве в дела диаспоры.

С большим трудом конфликт удалось погасить, стороны пошли навстречу друг другу и договорились провести съезд после областного праздника Сабантуй, который успешно состоялся в Тобольском районе. При этом один из собеседников «Нового Дня» отмечает, что итоговая дата съезда несколько раз переносилась – с августа сначала на сентябрь, а потом был выбран день 3 октября.

Исполнительный директор НКА Тимергали Мирасов подтвердил «Новому Дню», что Зиганшин, вероятнее всего, покинет свой пост, но может сохранить место в совете автономии. Сменится и исполнительный директор организации, Тимергали Мирасов заявил о намерении также покинуть свой пост, который он занимает с 2000 года, но сохранить за собой место в совете.

«Я еще два года назад говорил нашему председателю, что мы должны уходить. Некоторые люди, видимо, до конца своих лет хотели проработать. Но я не тот человек, чтобы хотеть и дальше работать исполнительным директором. Есть у нас более молодые энергичные ребята», – сказал Мирасов.

Источник «Нового Дня» считает, что провести съезд татар раньше не удавалось, потому что правительство Тюменской области не могло найти кандидата на должность председателя, который бы обеспечил такую же лояльность диаспоры, как при Зиганшине. Сейчас якобы такой кандидат найден – это ведущая татарского тележурнала «Яна сулыш» на телеканале «Тюменское время» Лейсан Харматуллина.

По мнению источников «Нового Дня», телеведущая уже де-факто выиграла выборы председателя совета автономии – она устраивает правительство Тюменской области и, как говорят собеседники агентства, является «человеком Зиганшина», готовым продолжать его курс во взаимоотношениях с чиновниками.

Отметим, что наблюдатели указывают – Харматуллина может быть отвлекающей фигурой в случае, если в выборах примет участие тяжеловес вроде депутата Госдумы РФ Эрнеста Валеева. Однако его участие называют маловероятным – экс-прокурор региона давно живет в основном в Москве, «опускаться на землю» вряд ли входит в его интересы. Тем не менее, в случае выдвижения Валеева инсайдеры уверены – его авторитета хватит, чтобы большинство делегатов беспрекословно проголосовали за депутата.

Остальных возможных кандидатов – Альберта Алтынгузина, председателя НКА татар Тюменского района и Нуртдина Ибрагимова, руководителя общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области», инсайдер из членов автономии называет техническими участниками выборов.

И.о. председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов назвал слухами информацию о том, что Лейсан Харматуллина является кандидатом на должность председателя татарской культурной автономии от правительства региона. Чиновник отметил, что выдвигать кандидатов будут участники съезда и отказался говорить, кого из возможных кандидатов поддерживает правительство и комитет. Тимергали Мирасов также отказался говорить, кого он считает достойным преемником Ришада Зиганшина или себя самого в руководстве татарской диаспоры.

Дозвониться до самого Ришада Зиганшина не удалось. Председатель совета автономии не ответил на звонок на мобильный телефон

Стоит отметить, что в съезде примут участие депутаты Госдумы РФ – председатель комитета по делам национальностей Госдумы Ильдар Гильмутдинов и первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Эрнест Валеев. Также на съезде будет присутствовать вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Владислав Чернов не подтвердил и не опроверг свое участие в съезде татарской общественности.

Сразу несколько собеседников «Нового Дня» сообщили, что должностные лица правительства Тюменской области использовали административный ресурс, чтобы не допустить наиболее радикально настроенных деятелей татарской общественности к участию в съезде.

По оценкам Тимергали Мирасова, за время его работы диаспоре удалось добиться больших успехов в продвижении татарской культуры. Исполнительный директор сказал, что горд достижениями «своей команды». С Мирасовым солидарен Владислав Чернов. Чиновник оценил работу НКА как «удовлетворительную» и подчеркнул множество реализованных культурных проектов.

Оппоненты, в свою очередь, говорят о том, что татарская автономия все делает «для танцев и плясок». При этом не разрабатываются туристические маршруты, связанные с татарской историей. К примеру в Тюмени, где татары являются коренными жителями, нет даже музея истории татарского народа.

Тюмень, служба информации

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