Тюменские татары выбрали своим лидером тележурналистку

Тележурналистка, ведущая татарского тележурнала «Яна сулыш» на телеканале «Тюменское время» Лейсан Харматуллина избрана новым председателем Национально-культурной автономии (НКА) сибирских татар и татар Тюменской области. Таким образом, оправдался прогноз источников «Нового Дня», предрекавших Харматуллиной избрание на съезде, который прошел в Тюмени 3 октября.

Как сообщил «Новому Дню» один из участников съезда татар, экс-депутат городской думы Тюмени Ришад Зиганшин, руководивший НКА в течение 15 лет, ушел со своего поста, но сохранил место в совете автономии. Также в совет вошел бывший исполнительный директор НКА Тимергали Мирасов.

В съезде приняли участие депутаты Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов и Эрнест Валеев и вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.10.19

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