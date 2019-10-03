В Тюмени назначен еще один новый прокурор

Новым прокурором Калининского административного округа Тюмени назначен Евгений Кондрашкин. Ранее он занимал должность ишимского межрайонного прокурора.

На посту калининского районного прокурора Кондрашкин сменил Дениса Губского, который перешел на работу в прокуратуру Тюменской области. В областной прокуратуре Губский возглавил первый отдел управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

Евгению Кондрашкину 42 года. Он выпускник Тюменского юридического института МВД РФ, имеет второе высшее экономическое образование. После ТЮИ Кондрашкин работал следователем в УВД Калининского АО Тюмени. В сентябре 2001 года он пришел на работу следователем прокуратуры Ленинского округа областной столицы. Кондрашкин прошел должности от следователя районной прокуратуры до зампрокурора административного округа, работал в областной прокуратуре. С ноября 2006 года по февраль 2011 года возглавлял прокуратуру Вагайского района. В 2011 году стал ишимским межрайонным прокурором.

Имеет поощрения от прокурора Тюменской области, приказом генерального прокурора РФ награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», досрочно получил классный чин советника юстиции.

Напомним, 30 сентября стало известно. что новым прокурором Тюменской области назначен Владислав Московских. Ему 38 лет, он зять бывшего начальника управления генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина и сын первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских. Ранее Владислав Викторович работал заместителем прокурора ХМАО.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.10.19

«Тюменьэнерго» отказывается от своего названия. / Тюменец представился сантехником, чтобы убить пенсионерку. / Тюменские татары выбрали своим лидером тележурналистку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»