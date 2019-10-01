Назначен новый прокурор Тюменской области

Новым прокурором Тюменской области назначен Владислав Московских. Указ о назначении подписан в понедельник, 30 сентября, сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам.

По данным собеседника агентства, Московских уже на следующей неделе может приехать в Тюмень, чтобы принять дела. Однако указ о назначении нового прокурора Тюменской области на сайте опубликования правовых актов пока не размещен.

Напомним, что «Новый День» первым сообщил о предстоящем назначении Владислава Московских в прокуратуру Тюменской области. Официальное представление кандидата на должность прокурора региона губернатору Александру Моору состоялось еще 9 июля.

Владиславу Московских 38 лет. Он является зятем бывшего начальника управления генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина и сыном первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских. С 2016 года Владислав Викторович работает заместителем прокурора ХМАО. Это самый молодой прокурор из тех, кого инсайдеры «Нового Дня» называли кандидатами на пост руководителя надзорного ведомства Тюменской области.

Кресло прокурора Тюменской области освободилось 3 июля после назначения Владимира Владимирова транспортным прокурором Северо-Западного Федерального округа.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области заявили, что пока не располагают информацией о назначении нового прокурора.

Тюмень, служба информации

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