Должность тюменского прокурора может занять варяг из Югры, Ямала или Осетии

На должность прокурора Тюменской области, ставшую вакантной после ухода Владимира Владимирова, могут претендовать три «варяга» и два тюменских прокурора. Вероятные кандидаты – в материале «Нового Дня».

Кресло прокурора Тюменской области освободилось 3 июля после назначения Владимира Владимирова транспортным прокурором Северо-Западного Федерального округа. Сейчас обязанности главы надзорного ведомства исполняет первый заместитель прокурора Руфат Биктимеров. Его кандидатуру некоторые считают одной из основных.

По мнению экс-заместителя начальника РУ ФСБ по Тюменской области, председателя общественного совета при УМВД региона Александра Петрушина, в частности, назначение Биктимерова устроило бы первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ, экс-прокурора Тюменской области Эрнеста Валеева, влияние которого в регионе остается высоким.

Еще один выходец из тюменской прокуратуры, у которого есть амбиции и поддержка в борьбе за место прокурора Тюменской области – нынешний прокурор Республики Калмыкия Роман Тютюник, занимавший до назначения в Элисту должность первого заместителя Владимира Владимирова. Тютюника якобы поддерживает начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов, в прошлом – прокурор Тюменского района.

Однако кандидатуры Тютюника и Биктимерова имеют один общий недостаток: оба слишком недолго проработали на нынешних должностях. Если бы Владимиров пошел на повышение через год, шансы молодых прокуроров стать его преемником были бы значительно выше.

Источники «Нового Дня» называют троих возможных «варягов», которые могут претендовать на должность прокурора Тюменской области. Первый – прокурор республики Северная Осетия-Алания Владимир Векшин. Его называют человеком заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева. Векшин длительное время проработал в Свердловской области, был первым зампрокурора региона. Пономарев сейчас занимается в генеральной прокуратуре кадровыми вопросами, а в конце «нулевых» был прокурором Свердловской области и непосредственным начальником Владимира Векшина. Собеседник «Нового Дня» считает, что для работы Векшина в прокуратуре Тюменской области созданы все условия – двое из трех заместителей прокурора региона являются выходцами с Урала.

Еще одним кандидатом инсайдеры называют нынешнего прокурора ЯНАО Александра Герасименко. Он знает Тюменскую область, до 2008 года был заместителем прокурора региона. Однако назначению Герасименко может помешать наличие у него взысканий по службе.

Наконец, едва ли не самым вероятным из кандидатов собеседники «Нового Дня» называют заместителя прокурора ХМАО-Югры Владислава Московских. По данным источника, он является зятем начальника управления генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина. Московских достаточно давно, с 2016 года, занимает свою должность. Интересно, что это самый молодой прокурор из тех, о ком говорят собеседники агентства – Владиславу Викторовичу всего 38 лет, он также выходец из Екатеринбурга.

Тюмень, служба информации

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