Тюменский прокурор Владимиров переезжает в Питер на новую должность

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров переезжает в Санкт-Петербург. Как сообщили «Новому Дню» в надзорном ведомстве, 3 июля президент Вдадимир Путин подписал приказ №310 о назначении Владимирова на должность руководителя Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Приказ о назначении подписан сегодня. Кто заменит Владимира Владимирова пока неизвестно, ждем соответствующего приказа президента», – говорят в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры «Новому Дню» заявили, предыдущий глава ведомства – Олег Колесов – был отправлен в отставку в марте этого года, однако подтвердить назначение Владимира Владимирова отказались. «У нас нет такой официальной информации», – сказали в ведомстве.

Напомним, Владимиров возглавлял прокуратуру Тюменской области с 2007 года. До этого он два года работал заместителем прокурора Санкт-Петербурга.

Тюмень, служба информации

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