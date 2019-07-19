Прокуратура Тюменской области покупает квартиру в центре города

Прокуратура Тюменской области покупает квартиру в центре Тюмени за 4 млн рублей. Соответствующая закупка была размещена 19 июля на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, площадь жилья должна составлять от 72 кв.м. до 92 кв.м. Дом, в котором надзорное ведомство желает приобрести квартиру, должен быть не старше семи лет и располагаться на расстоянии не далее 10 км от здания прокуратуры (50 лет Октября, 31). Также здание должно отвечать требованиям энергетической эффективности. Максимальная цена, за которую прокуратура согласна купить жилье прокуратура, 4 млн 15 тысяч 100 рублей.

Напомним, что в Тюменской области скоро появится новый прокурор. Кресло главы надзорного ведомства освободилось 3 июля после назначения Владимира Владимирова транспортным прокурором Северо-Западного Федерального округа.

Как в начале июля сообщал «Новый День», новым прокурором, скорее всего, будет нынешний зампрокурора ХМАО-Югры, зять начальника управления генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина и сын первого замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских – Владислав Московских. 9 июля его представили губернатору Тюменской области Александру Моору. Специально для этого из Екатеринбурга в Тюмень приезжал заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.07.19

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