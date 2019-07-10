Губернатору Моору представили нового прокурора Тюменской области

Новым прокурором Тюменской области будет нынешний зампрокурора ХМАО-Югры Владислав Московских. Об этом «Новому Дню» сообщили сразу два источника, близких к правоохранительным органам и правительству региона.

Во вторник, 9 июля Владислава Московских официально представили на согласование губернатору Тюменской области Александру Моору. Специально для этого из Екатеринбурга в Тюмень приехал заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин. Согласование прошло успешно.

Источник «Нового Дня» объяснил, что с момента согласования кандидатуры с губернатором региона до фактического назначения указом президента обычно проходит от двух до трех месяцев.

Владиславу Московских 38 лет. По данным источников «Нового Дня», он является зятем начальника управления генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина и сыном первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских. Владислав Викторович работает заместителем прокурора ХМАО с 2016 года. Это самый молодой прокурор из тех, кого инсайдеры «Нового Дня» называли кандидатами на пост прокурора Тюменской области.

Среди других кандидатов на должность главы надзорного ведомства региона собеседники агентства называли нынешнего прокурора Республики Калмыкия Романа Тютюника, первого заместителя прокурора Тюменской области (нынешнего врио прокурора региона – прим. ред.) Руфата Биктимерова, прокурора республики Северная Осетия-Алания Владимира Векшина и нынешнего прокурора ЯНАО Александра Герасименко.

В Управлении генпрокуратуры в УрФО отказались от комментариев, сообщив, что данный вопрос находится в компетенции только центрального аппарата Генпрокуратуры. Получить комментарий пресс-службы Генеральной прокуратуры не удалось в связи с поздним временем подготовки публикации.

Кресло прокурора Тюменской области освободилось 3 июля после назначения Владимира Владимирова транспортным прокурором Северо-Западного Федерального округа.

Тюмень, служба информации

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