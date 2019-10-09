В Нижней Тавде следователи хотят забрать у полиции материалы по брошенным голодным малышам

Следователи тюменского управления СК хотят забрать в свое производство материалы по малышам, которых оставили одних в частном доме в Нижней Тавде. Пока что инцидентом занималась полиция.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сообщение о том, что семья в Нижней Тавде не заботится о своих малолетних детях, поступило от бабушки малышей. Одному ребенку год, второму – два года. Женщина обратилась в полицию 5 октября. Бабушка утверждала, что папа и мама детей пропивают все деньги, а у малышей нет ни детского питания, ни постельного белья. В момент выезда на место сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних бабушка уже забрала детей к себе. Полицейские составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Было решено не помещать малышей в медицинское учреждение, а оставить у бабушки.

В среду, 9 октября в Нижней Тавде проходит заседание местной комиссии по делам несовершеннолетних. В пресс-службе департамента социального развития Тюменской области пообещали рассказать о его результатах позднее.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи ходатайствовали перед прокурором о передаче материалов по факту оставления малолетних детей в опасности для проведения доследственной проверки. Следователи заверили, что причины и условия, способствовавшие произошедшему, будут установлены «в обязательном порядке».

Тюмень, служба информации

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