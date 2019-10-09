Тюменскую семью, чуть не заморившую голодом детей, не лишат родительских прав

Родителей малышей, оставшихся без еды и присмотра в Нижней Тавде, не лишат родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе, в среду, 9 октября в Нижней Тавде прошло заседание местной комиссии по делам несовершеннолетних. Чиновники при участии представителей правоохранительных органов рассматривали дело семьи, оставившей без присмотра и без пропитания детей 1 и 2 лет.

«Семья обычная, сельская. Отец трудоустроен и работает. Мать находится [в отпуске] по уходу за двумя детьми. К сожалению, произошел внутрисемейный конфликт, в который оказались вовлечены и родственники. Как для нас, так и для семьи эта ситуация не рядовая. На сегодняшний день семья поставлена на профилактический учет. Вопрос об ограничении или лишении семьи родительских прав не рассматривается. Мы понимаем, что семью нужно сохранить. К счастью, у семьи имеются ресурсы для решения своей проблемы», – рассказали в департаменте.

Напомним, сообщение о том, что семья в Нижней Тавде не заботится о своих малолетних детях, поступило от бабушки малышей. Женщина обратилась в полицию 5 октября, она утверждала, что папа и мама детей пропивают все деньги, а у малышей нет ни детского питания, ни постельного белья.

Полицейские составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Было решено не помещать малышей в медицинское учреждение, а оставить у бабушки. В среду, 9 октября Следственное управление СК РФ по Тюменской области обратилось в прокуратуру региона, чтобы изъять материалы данного дела и провести доследственную проверку.

Нижняя Тавда, служба информации

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