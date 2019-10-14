После ЧП в тюменской школе губернатор Моор предложил учителям обращаться к психологам

Губернатор Тюменской области Александр Моор думал пять дней, как прокомментировать ЧП в Боровской школе, которое прогремело на всю Россию. В понедельник. 14 октября, глава региона определился с позицией и написал в своем Instagram, что нельзя применять насилие к ребенку.

«После недавнего инцидента на уроке ОБЖ в Боровской школе в соцсетях развернулась дискуссия о том, имел или не имел право так поступать преподаватель. Школьники и родители даже провели небольшие акции в поддержку педагога. Думаю, если дети говорят, что преподаватель умел устанавливать хорошие отношения с ребятами, доступно объяснял сложные вещи, им можно верить. Но в этой ситуации мы не обсуждаем педагогический талант человека, мы определяем границы допустимого в наших школах. Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, – нельзя применять насилие к ребенку! Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием», – написал губернатор.

Он добавил, что согласен с тем, что с детьми работать трудно. «Мир очень серьезно изменился с той поры, когда училось наше поколение. Многие родители не только не поддерживают авторитет школы в глазах ребенка, но и сами становятся источниками агрессии по отношению к преподавателям. Не все педагоги адаптировались к новой реальности, – считает Моор. – Думаю, будет правильно, если органы образования разработают специальный прикладной курс «Как педагогу работать с агрессией в школе». Еще нужно подумать над формой поддержки преподавателей, оказавшихся в конфликте. Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях, и на прямое участие медиаторов – посредников, помогающих примирению».

По словам губернатора, можно было избежать многих инцидентов, если бы преподаватель знал, что делать в кризисной ситуации: на что он, ученик, родитель, администрация школы имеют право, а на что нет, как устанавливать границы в отношениях и разрешать конфликты.

Напомним. 10 октября из Боровской средней школы был уволен учитель ОБЖ Виктор Садлинский. Причиной стал размещенный в соцсети «Вконтакте» видеоролик, на видео заснят конфликт между учителем и учениками 9 класса на уроке. Садлинский ходил между рядами парт и кричал на сидящих девятиклассников матом. Сторонники педагога считают, что причиной срыва учителя было плохое поведение учеников на уроке, которые громко слушали музыку и издевались над молодым педагогом.

Тюмень, служба информации

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