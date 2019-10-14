Тюменский учитель, обматеривший учеников, обжалует увольнение в суде

Бывший учитель ОБЖ Боровской средней школы Виктор Садлинский намерен обжаловать решение о своем увольнении. Садлинский приобрел общероссийскую известность после того, как в соцсети «Вконтакте» был размещен видеоролик, на котором учитель толкает учеников и кричит на них матом.

Садлинский после появления записи был уволен по статье «применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с насилием над личностью обучающегося». Теперь же он намерен оспорить это решение, сообщается в группе «Виктор Садлинский, мы с тобой» в соцсети «Вконтакте». Учителю выдали на руки трудовую книжку с отметкой об увольнении по статье 336 ТК РФ. Садлинский уже сообщал о своем желании остаться учителем и даже вернуться в Боровскую среднюю школу.

Ранее губернатор Александр Моор высказался по поводу увольнения Садлинского. Он отметил, что есть нормы школьного образования, которые никто не вправе нарушать. Глава региона заявил о неприемлемости применения насилия к детям. Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер ранее назвал увольнение Садлинского правильным решением.

При этом в сети Интернет была создана петиция против увольнения педагога, ее подписали более 11 тысяч человек. В поддержку учителя ученики вышли на импровизированный митинг 11 октября.

Видеоролик, на котором учитель ругается и хватает подростков, снят на уроке в 9 классе. Садлинский ходил между рядами парт и кричал на сидящих девятиклассников матом. Сторонники педагога считают, что причиной срыва учителя было плохое поведение учеников на уроке, которые громко слушали музыку и издевались над молодым педагогом.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.10.19

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