В тюменском СК назначили нового руководителя

Руководителем Голышмановского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тюменской области назначен Вячеслав Колобов. Раньше он был заместителем руководителя этого следственного отдела, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Вячеслав Колобов работает в следкоме с 2010 года. Он прошел путь от простого следователя до замруководителя межрайонного следственного отдела. Колобов успел поработать заместителем руководителя Тюменского межрайонного следственного отдела, следственного отдела по Центральному округу города Тюмень и Голышмановского межрайонного отдела СУ СК РФ по Тюменской области. Также Колобов работал в региональном управлении Следственного комитета. Имеет поощрения от руководства Следственного управления.

Прежний руководитель Голышмановского межрайонного СО Мурат Ахметов 25 сентября возглавил Ялуторовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области.

{{Вячеслав Колобов. Фото СУ СКР по Тюменской области}}Голышманово, служба информации

{{Вячеслав Колобов. Фото СУ СКР по Тюменской области}}Голышманово. Другие новости 17.10.19

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