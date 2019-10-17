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Четверг, 17 октября 2019, 17:41 мск

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В тюменском СК назначили нового руководителя

Руководителем Голышмановского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тюменской области назначен Вячеслав Колобов. Раньше он был заместителем руководителя этого следственного отдела, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Вячеслав Колобов работает в следкоме с 2010 года. Он прошел путь от простого следователя до замруководителя межрайонного следственного отдела. Колобов успел поработать заместителем руководителя Тюменского межрайонного следственного отдела, следственного отдела по Центральному округу города Тюмень и Голышмановского межрайонного отдела СУ СК РФ по Тюменской области. Также Колобов работал в региональном управлении Следственного комитета. Имеет поощрения от руководства Следственного управления.

Прежний руководитель Голышмановского межрайонного СО Мурат Ахметов 25 сентября возглавил Ялуторовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области.

Новый День: В тюменском СК назначили нового руководителя{{Вячеслав Колобов. Фото СУ СКР по Тюменской области}}Голышманово, служба информации

Новый День: В тюменском СК назначили нового руководителя{{Вячеслав Колобов. Фото СУ СКР по Тюменской области}}Голышманово. Другие новости 17.10.19

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