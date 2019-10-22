В Тюмени будут судить управляющего батутного центра, в котором девушка сломала шею

В Тюмени завершено расследование уголовного дела о гибели 17-летней девушки в батутном парке «Атмосфера» в ТРЦ «Тюмень Сити Молл». За гибель подростка ответит 30-летний управляющий центра, который допустил до работы сотрудников, не имевших должного уровня подготовки.

По версии следствия, вечером 5 января 2019 года девушка совершила в батутном парке «Атмосфера» несколько сложных прыжков с переворотами на батуте. При выполнении очередного сальто она упала, получив травму шеи. Травма осложнилась нарушением функции дыхания, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Девушка погибла.

Следователи выяснили, что при выполнении прыжков никто из инструкторов центра не присутствовал рядом с несовершеннолетней и не запретил ей выполнять сложные акробатические трюки. Управляющий батутного центра допустил до работы сотрудников, не имевших надлежащего уровня знаний и не организовал в заведении необходимого присмотра за несовершеннолетними посетителями. Теперь мужчину будут судить за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти» ( п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), ему грозит до шести лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.10.19

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