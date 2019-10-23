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Среда, 23 октября 2019, 11:53 мск

Новости Тюмень

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Из пораженного опасной болезнью тюменского поселка госпитализировали еще троих человек

Еще три человека госпитализированы из Ачирского сельского поселения Тобольского района, где произошла вспышка Гаффской болезни. В среду, 23 октября, они были доставлены санавиацией в тобольскую ОКБ № 3, рассказал «Новому дню» глава поселения Дильнур Яналиев.

По словам Яналиева, приезжавшие днем ранее врачи тобольской ОКБ№ 3 «что-то нашли» в анализах троих жителей поселения. Однако, симптомов, которые наблюдались у заболевших ранее Гаффской болезнью, у вновь госпитализированных не было.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сказали, что не знают о новых госпитализированных из Ачир. По данным департамента, сейчас в тюменской ОКБ№1 находятся четверо пациентов из Ачир. Как сообщало управление Роспотребнадзора по Тюменской области, у пациентов диагностирована Гаффская болезнь. Дильнур Яналиев отметил, что у него нет информации о подтвержденном диагнозе «Гаффская болезнь» у его односельчан.

Как сообщал «Новый день», ранее несколько жителей сельского поселения Ачиры были доставлены сначала в Тобольск, а потом в Тюмень с симптомами неизвестного заболевания. У людей отнимались конечности. Заболевшие были госпитализированы в токсикологическое отделение ОКБ№1 Тюмени. У них диагностировали Гаффскую болезнь, опасное заболевание, которым можно заразиться от рыбы. От человека к человеку болезнь не передается. Перед тем, как заболели люди, в Ачирах погибло 10 собак, возможно, от той же болезни.

Получить комментарий в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области не удалось, в приемной главного санитарного врача региона Галины Шарухо попросили направить письменный запрос информации. Получить комментарий в ОКБ№3 города Тобольска также не удалось, телефон главного врача Марата Баширова не отвечал.

Тобольск, служба информации

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© 2019, РИА «Новый День»

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