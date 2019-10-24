«Многих депутатов учить, это только деньги тратить»: спикер тюменской облдумы оценил депутатский корпус

Председатель тюменской областной думы Сергей Корепанов заявил, что обучать некоторых из его коллег и объяснять им необходимость налоговых льгот бессмысленно. Так спикер отреагировал на предложение своего коллеги Николая Яшкина, высказанном на заседании областной думы в четверг, 24 октября.

«У нас такой депутатский корпус, что многих депутатов учить, это только деньги тратить», – заявил Сергей Корепанов. Перед этим Николай Яшкин предложил провести для коллег «ликбез» по поводу необходимости налоговых льгот и пользы от них для развития экономики региона. Предложение Яшкина прозвучало после длительной дискуссии об оправданности предоставления налоговых послаблений ряду предприятий Тюменской области.

«Лет 10-12 назад в Законодательном собрании Ямала (ранее Николай Яшкин был заместителем председателя Законодательного собрания ЯНАО – ред.) тоже думали, давать ли налоговые льготы, а потом появились «Сабетта» и «Ямал-СПГ», колоссальные инфраструктурные проекты. А были предложения построить лучше садик. За счет эффекта от этих льгот появились деньги на семь садиков», – отметил депутат. Яшкин предложил провести ликбез, чтобы его коллеги понимали, какой эффект дают налоговые преференции, предоставляемые региональными властями ряду сфер экономики, среди которых, в частности, производство алкоголя заводами «Бенат» и «Очаково».

Как ранее писал «Новый день», общая сумма выпадающих доходов бюджета Тюменской области из-за предоставляемых на 2020 год налоговых льгот составит 4,7 млрд рублей .

Тюмень, служба информации

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