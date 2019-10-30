ОНФ проверит, почему в Тюменской области восемь лет сливают фекалии без очистки

ОНФ проверит, почему в селе Викулово Тюменской области восемь лет не могут ввести в эксплуатацию канализационные очистные сооружения (КОС). В четверг, 31 октября, эксперта Общероссийского народного фронта посетят администрацию Викуловского района, чтобы выяснить, когда заработают КОСы.

Деньги на строительство очистных сооружений для канализации Викулово были выделены распоряжением правительства Тюменской области еще в 2010 году. Речь шла о сумме 128,9 млн рублей из областного бюджета. Был заключен контракт администрации района с ЗАО «Спинокс», согласно которому 15 декабря 2011 года очистные сооружения должны были быть введены в эксплуатацию. Однако, 14 ноября 2011 года на стадии ввода объекта в эксплуатацию контракт был расторгнут и КОСы до сих пор не работают. Стоимость выполненных работ составила 126,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе тюменского регионального отделения ОНФ.

Викуловский районный суд 12 ноября 2018 года признал незаконным бездействие администрации района по вводу в строй КОСов. Также незаконным было признано бездействие чиновников по организации сбора, размещения и утилизации жидких бытовых отходов.

Как писал «Новый День», летом 2019 года жители Викуловского района жаловались, что отходы с ассенизационных машин без очистки попадают в реку Ишим. Очевидцы сообщали, что ассенизаторы сливают груз на территории полигона ТБО, но отходы текут на окрестные поля и в водоем.

Первый заместитель главы Викуловского района Григорий Церцек тогда сообщал, что «исходя из сроков пуско-наладочных работ, запуск состоится в следующем году».

Тюмень, служба информации

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