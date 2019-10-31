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Четверг, 31 октября 2019, 15:16 мск

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Мэрия Тюмени освободила от налога бизнес бывшего мужа замгубернатора области

Городская дума Тюмени предоставила налоговые льготы компаниям бывшего мужа первого замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик и жены вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

На заседании в четверг, 31 октября, городская дума рассматривала постановление о предоставлении льгот по земельному налогу. Речь шла о двух категориях налогоплательщиков. Это компании, реализующие на территории города инвестиционные проекты логистической направленности (реконструирующие и эксплуатирующие здания под логистические комплексы и строящие соответствующую инфраструктуру) и организации и частные предприниматели, которые строят и эксплуатируют спортивные объекты.

За налоговыми льготами обратились ООО «ТюменьЛогоЦентр» и ООО «СпортАктив». Сэкономленные благодаря 100% освобождению от уплаты налога на землю средства компании должны направить на реализацию инвестпроектов, иначе предприятие лишится льготы, заявил директор департамента финансов мэрии Андрей Пилипчук в ответ на вопрос депутата Александра Чепика.

Ориентировочно, в результате освобождению от налога на землю этих двух категорий налогоплательщиков бюджет Тюмени недополучит 4,1 млн рублей. Льготы для логистических предприятий обойдутся бюджету в 1,44 млн рублей, спортивные организации недоплатят 2,67 млн рублей.

ООО «ТюменьЛогоЦентр» на 88% принадлежит Владимиру Шевчику, бывшему мужу первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик. ООО «СпортАктив» принадлежит (через ООО «Форвард» и ООО «Сетевик») Ирине Чемезовой, супруге вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Напомним, ранее тюменская областная дума приняла закон о предоставлении налоговых льгот ряду крупных компаний, Антипинскому НПЗ, заводам «Бенат», «Стеклотех», «Очаково», в том числе и «ТюменьЛогоЦентру». Общая сумма льгот составила 4,7 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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