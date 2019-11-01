В Тюмени лизинговую компанию правительства области признали нарушителем антимонопольного законодательства

Арбитражный суд Тюменской области поддержал решение региональной антимонопольной службы, уличившей в нарушении закона компанию, через которую для города Тюмени были закуплены автобусы на 1,9 млрд рублей. АО «ТАЛК», полностью принадлежащее Тюменской области, было вынуждено изменить свое положение о закупках после вмешательства антимонопольного органа.

Как сообщили в пресс-службе УФАС по Тюменской области, «ТАЛК» незаконно закупила автобусы для тюменского ПАТП№1 у единственного поставщика, без соблюдения конкурсных процедур. Незадолго до закупки автобусов для нужд города «ТАЛК» увеличила максимальную сумму закупки у единственного поставщика с 1,5 млрд рублей до 1,9 млрд рублей. Право поставить автобусы было отдано ООО «Тюменнефтеспецтранс», гендиректором которого на тот момент был сопредседатель регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко. Сумма контракта составила чуть более 1 млрд 869 млн рублей.

«ТАЛК» объяснила свое решение об изменении положения о закупках тем, что нужно было обеспечить участие в аукционе ТПАТП№1 Тюмени, для которого и предназначались автобусы. При этом сумма, которую «ТАЛК» получила от ПАТП по договору внутреннего лизинга, составила более 2,8 млрд рублей. Почти миллиард компания, принадлежащая Тюменской области, оставила себе.

Соблюдение конкурентных процедур АО «ТАЛК» посчитало «нецелесообразными из-за ограничения сроков для подачи заявок на участие в аукционе». Также в УФАС сообщили, что АО «ТАЛК» было убеждено, что требования ФЗ «О закупках» к лизинговой деятельности не применяются.

Как выяснила антимонопольная служба, компания провела закупку с нарушением закона. Мало того, что на рынке, кроме «Тюменнефтеспецтранса», существует еще как минимум 8 организаций, которые могут поставить автобусы. Так еще и времени с момента подписания договора лизинга с ПАТП до момента поставки автобусов прошло 2 месяца – вполне достаточно, чтобы провести конкурсную закупку.

В итоге, АО «ТАЛК» было признано нарушившим закон о защите конкуренции при осуществлении закупки городских автобусов в части создания преимущественных условий для конкретного лица и ограничения конкуренции. Решение УФАС поддержал Арбитражный суд Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.11.19

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