Назначен новый председатель комитета по делам национальностей Тюменской области

Владислав Чернов назначен новым председателем комитета по делам национальностей Тюменской области. Ранее, после ухода в отставку Евгения Воробьева, Чернов исполнял обязанности руководителя комитета.

По информации официального сайта правительства Тюменской области, Чернов назначен на должность председателя комитета распоряжением губернатора Александра Моора в пятницу, 1 ноября. С 2013 года он работал в должности заместителя председателя комитета.

Владислав Чернов родился в городе Макушино Курганской области. В 2004 году окончил юрфак Института государства и права ТюмГУ по направлению «Юриспруденция».

Как писал «Новый День», в сентябре 2019 года сменился председатель Национально-культурной автономии (НКА) сибирских татар и татар Тюменской области. На это место вместо бессменного руководителя автономии Ришада Зиганшина была избрана тележурналистка, ведущая татарского тележурнала «Яна сулыш» на телеканале «Тюменское время» Лейсан Харматуллина. Еще весной 2019 года среди татар возник серьезный конфликт вокруг кандидатуры нового руководителя автономии. Ришада Зиганшина обвиняли в бездействии в вопросах защиты интересов татар, оппоненты руководителя намеревались провести съезд автономии уже летом. Тогда комитету по делам национальностей удалось частично погасить возмущением и договориться с татарскими активистами отложить проведение съезда до осени.

Тюмень, служба информации

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