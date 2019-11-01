В авиакомпании «Ямал» рассказали, почему борт кружил над Тюменью: «был сильный удар»

В авиакомпании «Ямал» прокомментировали ЧП с бортом Сухой Суперджет, который 1 ноября кружил над тюменским аэропортом «Рощино», готовясь к аварийной посадке.

«При выполнении рейса Тюмень (Рощино)-Санкт-Петербург(Пулково) на взлёте экипаж почувствовал сильный удар, произошел помпаж турбины самолета, после чего произошел отказ работы левого двигателя. Командир судна принял решение после выработки топлива произвести посадку в аэропорту вылета. Через 1,5 часа самолет Сухой Суперджет произвел благополучную посадку в АП Рощино», – заявили 1 ноября в авиакомпании «Ямал».

Уральское следственное управление на транспорте уже сообщило о проведении доследственной проверки из-за авиаинцидента. Опрашиваются члены экипажа, пассажиры, диспетчеры и технический состав аэропорта «Рощино», допустивший самолет авиакомпании «Ямал» к полету.

На борту суперджета находились 83 пассажира, включая членов экипажа. Среди пассажиров также были 2 ребенка.

Как сообщал «Новый День», 1 ноября в 19 часов из «Рощино» в Санкт-Петербург вылетел борт авиакомпании «Ямал». Уже через пять минут после взлета сработал датчик отказа левого двигателя. Самолет кружил над «Рощино», чтобы выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.

Тюмень, Салехард, служба информации

Тюмень, Салехард. Другие новости 01.11.19

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