Тюмень планирует увеличить свой бюджет на миллиарды рублей

Бюджет города Тюмени в 2020 году составит 33 млрд 663 млн рублей. Собственные доходы города – менее половины от этой суммы, остальное приходится на дотации, субсидии и субвенции, в основном, из бюджета Тюменской области.

Согласно проекту бюджета города Тюмени на 2020 и плановый период 2021 – 2022 годов, в следующем году расходы бюджета будут равны доходам и составят 33 млрд 663 млн рублей. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы составляют 43% – 14 млрд 434 млн рублей.

На долю дотаций, субсидий и субвенций из бюджетов других уровней приходится 19,2 млрд рублей. Большую часть налоговых доходов бюджета города , чуть более 9 млрд рублей, или 67,8%, планируется получить от дохода на доходы физических лиц. «Упрощенка», ЕНВД, патентная система налогообложения и другие специальные налоговые режимы дадут 2 млрд 757 млн рублей, 20,8% налоговых доходов города.

Земельный налог принесет 5,6%, налог на имущество физических лиц – 3,8%, госпошлины и акцизы – еще 2% от налоговых доходов бюджета.

В 2021 году администрация города планирует размер бюджета в 32 млрд 130 млн рублей, причем налоговые и неналоговые доходы должны составить 46%. Бюджет 2022 года запланирован в размере 33 млрд 773 млн рублей, 44% этой суммы должны составить собственные поступления.

Самой крупной статьей расходов казны города в 2020 году станет образование. На его нужды планируется потратить 14 млрд 331 млн рублей. Национальная экономика получит 9 млрд 628 млн рублей, ЖКХ – 4,2 млрд рублей, социальная политика – 2,7 млрд рублей. Расходы на все эти статьи бюджета будут больше, чем в 2019 году, особенно сильно по сравнению с прошлым годом возрастут расходы на ЖКХ: с 2 до 4,2 млрд рублей, то есть более, чем в два раза.

В целом расходы бюджета в 2020 году планируются больше расходов 2019 года на 6,3 млрд рублей.

Интересно, что на ремонт дорог в бюджете заложено лишь немногим больше средств (1 млрд 162 млн рублей), чем на закупку новых автобусов (1 млрд 53 млн рублей). 156 млн рублей пойдет на содержание и ремонт набережной, причем собственно на ремонт городской достопримечательности планируется потратить 47,6 млн рублей.

Публичные слушания по проекту бюджета областной столицы назначены на 14 ноября. Проект бюджета будет рассмотрен городской думой 28 ноября.

Ранее в тюменскую областную думу был внесен проект областного бюджета на 2020 и плановый период 2021 – 2022 годов. Проект областного бюджета, в отличие от проекта бюджета Тюмени, предполагает весьма значительный дефицит в 57 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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