Прокуратура проверит, почему сотни домов в Тюмени остались не готовы к зиме

Прокуратура Тюменской области начала проверку неготовности к отопительному сезону почти 600 многоквартирных жилых домов в Тюмени. О том, что 15% домов в городе не готовы к зиме, сообщала администрация Тюмени.

Поводом для прокурорской проверки стала информация, распространенная в СМИ, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее на заседании городской думы заместитель главы города Павел Перевалов сообщил, что в отношении 581 многоквартирного жилого дома в Тюмени выданы акты проверки с выводом, что жилищный фонд не готов к отопительному периоду. Паспорта готовности этим домам было решено не выдавать. Эти здания либо аварийные, либо в них «отсутствует техническая возможность проведения мероприятий по промывке систем отопления». По оценкам Перевалова, количество не готовых к зиме домов составляет 15% от соответствующего жилого фонда. Отметим, что депутаты городской думы на заседании обвинили чиновника в предоставлении им недостоверной информации о подготовке к зиме .

1169 многоквартирных домов были признаны готовыми к отопительному периоду с некоторыми замечаниями. 1917 домов были признаны полностью готовыми к зиме. Всего было проверено 3689 многоквартирников, подключенных к централизованному теплоснабжению, это 98,4% всех таких домов в городе Тюмени.

Теперь причины, по которым такое количество жилья оказалось не готово к зиме, проверит прокуратура. В надзорном ведомстве пообещали «принять необходимые меры реагирования» по итогам проверки.

Тюмень, служба информации

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