Тюменские депутаты обвинили мэрию в некорректной информации о подготовке к зиме

В течение первой недели отопительного сезона в Тюмени на теплосетях произошло 142 порыва. Такую статистику количества инцидентов привел на заседании городской думы Тюмени заместитель главы города Павел Перевалов.

Вопрос о количестве коммунальных аварий (официально они называются инцидентами, потому что срок отключения теплоснабжения не превышает 24 часов) задал во время обсуждения результатов подготовки к зиме коммунист Александр Чепик. Павел Перевалов сообщил статистику только за первую неделю отопительного сезона, подчеркнув, что в прошлом году ситуация была хуже – в первые семь дней после включения отопления произошло 169 инцидентов. Перевалов подчеркнул, что за последние три года количество инцидентов на теплосетях снизилось на 30%. «По итогу всего отопительного периода у нас, вероятнее всего, опять будет снижение количества инцидентов», – сказал чиновник.

Либерал-демократ Евгений Бакро напомнил коллегам, что единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Тюмени – компания «УСТЭК» – три года подряд не выполняет норматив ремонта и замены теплосетей, который составляет 4% от их протяженности в год. В 2019 году «УСТЭК» заменил 1,85% сетей, 1,86% годом ранее и 1,65% в 2017 году. Бакро предложил мэрии воспользоваться своими правами собственника теплосетей и добиться от ЕТО выполнения норматива ремонта теплосетей. Председателю думы депутат предложил приглашать на заседания думы руководство «УСТЭКа», когда обсуждаются вопросы подготовки к зиме.

Представителей «УСТЭКа» в зале не было, но за тепловиков вступился Павел Перевалов. Он заявил, что норматив, на который ссылался либерал-демократ, нигде не зафиксирован и является просто «экспертным мнением». Кроме того, отметил Перевалов, норматив в 4% рассчитывается иначе, чем проценты протяженности замененных теплосетей, которые указывает в своих отчетах мэрия.

«Когда эксперты высказали этот норматив, речь шла о замене четырех процентов сетей по приведенному диаметру. Исходя из приведенного диаметра сетей у нас этот норматив даже превышен», – заявил чиновник. Перевалов добавил, что сейчас система теплоснабжения города не только не деградирует, но и улучшается. «Проблемы остаются, их нужно решать, но не с точки зрения того, что кто-то чего-то не выполняет», – сказал чиновник.

Слова замглавы города удивили уже председателя гордумы Евгения Заболотного. Спикер спросил, почему чиновники не предоставляют депутатам корректную информацию. «Расскажите нам вместе с «УСТЭКом» про ту работу, которая была сделана. И тогда, может быть, мы «УСТЭК» похвалим за проделанную работу. Но похвалим в конце отопительного периода, чтобы не сглазить», – предложил спикер.

Как писал «Новый день», в начале сентября у городских чиновников, в том числе у Павла Перевалова и главы Тюмени Руслана Кухарука было куда менее радужное настроение по поводу подготовки теплосетей к зиме. На совещании в мэрии директора ЕТО Александра Перекальского обвинили в затягивании ремонтных работ и том, что начало отопительного сезона под угрозой срыва.

Для справки: Компания «УСТЭК» принадлежит «Корпорации СТС» уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова. Они же контролируют сферу тепло- и водоснабжения в Тобольске, теплоснабжение Ишима. Единый региональный оператор по обращению с коммунальными отходами на территории всей Тюменской области, компания «ТЭО», также предприятие Боброва и Бикова.

Тюмень, служба информация

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