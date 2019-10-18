Компания уральских олигархов Бикова и Боброва и залила кипятком любимый микрорайон тюменских властей

В Тюмени без горячей воды и отопления остались жители микрорайона «Европейский». Причиной стала авария на тепломагистрали, подтвердили в пресс-службе АО «УСТЭК».

Как сообщают очевидцы, авария произошла утром в пятницу, 18 октября, в районе дома по улице Эрвье, 32/1. Горячая вода залила проезжую часть нескольких улиц и тротуары. Люди вынуждены были идти прямо по воде. Над микрорайоном повис густой туман от испаряющейся горячей воды.

Согласно данным официального сайта компании «УСТЭК», теплоснабжение как минимум одного многоквартирного жилого дома было ограничено в 12:25. Тепло жителям «Европейского» обещают вернуть в субботу, 19 октября, в 11:30. По информации пресс-службы компании, под ограничение теплоснабжения попали девять жилых домов.

В пресс-службе АО «УСТЭК» сообщили, что повреждение тепловой сети выявлено в районе ул. Алебашевская, д. 19 (это торговый центр «Зеленый берег» рядом с улицей Эрвье – ред.). «Бригады оперативных служб УСТЭК выехали на место инцидента и произвели отключение участка. Для обеспечения безопасности выставлены ограждения и ограничен доступ третьих лиц к месту проведения работ. Причины технологического инцидента станут известны после обследования трубопровода. Огражденная для проведения ремонтных работ территория не создает препятствий для движения транспортных средств», – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в начале сентября на совещании у главы Тюмени Руслана Кухарука городские чиновники обвинили «УСТЭК» в срыве графика подготовки к зиме. Компания была вынуждена ускорить выполнение работ. К 23 сентября было заявлено об окончании работ на теплосетях и готовности к отопительному сезону.

Компания «УСТЭК» является единой теплоснабжающей компанией в Тюмени. Через «Корпорацию СТС» она контролируется уральскими энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Ими же контролируется Единый региональный оператор по обращению с коммунальными отходами – компания «ТЭО», которой отдана вся «мусорная» сфера Тюменской области. Ранее «Новый день» сообщал, что «ТЭО» за 2019 год дважды переносила срок ввода в строй мусоросортировочного завода в Тобольске.

Микрорайон «Европейский» в Тюмени – гордость местных властей. Чиновники неоднократно демонстрировали его гостям региона как пример решения градостроительных задач.

Тюмень, служба информации

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