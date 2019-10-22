Тюменские депутаты предложили наказать тепловиков за срыв сроков ремонта сетей

Компания «УСТЭК» переносила сроки окончания работ на внутридворовых теплосетях в среднем четыре раза за лето. Максимальный срок, на который было перенесено окончание работ, составил 90 дней, сообщил 22 октября на заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству тюменской городской думы депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев.

Тепловики попали под критику думской оппозиции в связи с подготовкой к зиме. Замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов рассказал, что в 2019 году было отремонтировано и заменено 16,1 км тепловых сетей. «УСТЭК» полностью завершил работы по подготовке почти 900 км сетей к зиме, отметил чиновник.

Это вызвало критику либерал-демократа Евгения Бакро, который напомнил про две аварии – в микрорайоне «Европейский» и на улице Республики в районе Текутьевского бульвара, случившиеся уже после того, как было официально объявлено о начале отопительного сезона. «У нас всего две недели отопительный период, а уже две такие аварии», – удивился Бакро и спросил, что можно сделать, чтобы они не повторялись.

Смысл ответа Перевалова свелся к тому, что тепломагистраль в «Европейском» «УСТЭК» просто не успел заменить (работы запланированы на 2021 год), и вообще ни одной аварии на тепловых сетях в Тюмени в 2019 году не было – только инциденты. Чиновник отметил, что ни разу потребители не были отключены от теплоснабжения более, чем на 24 часа.

Коллега Бакро по партии Мурат Тулебаев напомнил чиновникам, что «УСТЭК» много раз срывал сроки ремонтных работ. «Из 40 дворовых территорий, которые у нас в этом году благоустраиваются, в 16 были переносы работ по замене и ремонту тепловых сетей. Где-то, как на улице Мельникайте, 67 – 69, перенос составил 90 дней, шесть раз [срок окончания работ] переносили. В среднем для 16 дворовых территорий количество переносов составило четыре раза. Может быть, нам каким-то документом высказать предостережение «УСТЭКу» на следующий год о недопустимости срыва и переносов сроков замены и ремонта тепловых сетей на благоустраиваемых дворовых территориях?» – предложил Тулебаев.

Депутат отметил, что перенос тепловиками сроков окончания работ, в течение которых дворы остаются разрытыми, создает неудобства и для граждан, и для подрядчиков, которые не могут приступить к благоустройству территорий. Председатель комиссии единоросс Юрий Баранчук пообещал, что вопрос обязательно будет рассмотрен – но ближе к февралю.

Евгений Бакро обратил внимание думцев на то, что «УСТЭК» не выполняет норматив ремонта и замены теплосетей, который составляет 4% в год. Согласно отчету администрации города, в 2019 году «УСТЭК» планирует отремонтировать 1,85% теплосетей (в 2018 году компания отремонтировала 1,86%, в 2017 году 1,62% сетей). Бакро рассказал, что пытался узнать у единой теплоснабжающей организации, которой в Тюмени является «УСТЭК», почему ремонтируется такой небольшой процент сетей. «Мы получили отписку, что компании не хватает средств. Я хотел бы напомнить, что на муниципальных сетях работает частный оператор. Возникает вопрос, сколько инвестором вложено собственных средств, если они нам постоянно говорят о том, что им не хватает денег граждан в тарифе, бюджетных денег. Администрация города у нас не обладает полномочиями и не может вмешиваться в деятельность частного оператора. Тогда давайте вмешаемся, как собственник имущества. Это же город, мы заинтересованы в его сохранности. Давайте потребуем от «УСТЭКа» ремонта 4% сетей. Потому что недоремонты надо сокращать, а не наращивать», – отметил либерал-демократ.

В итоге, депутаты все-таки одобрили отчет администрации о подготовке к зиме. Руководства «УСТЭК» на заседании обнаружить не удалось.

Ранее «УСТЭК» становилась мишенью критики чиновников городской администрации за несвоевременное выполнение работ ремонту теплосетей. Компанию обвиняли в возможном срыве подготовки к зиме.

АО «УСТЭК» является частью «Корпорации СТС», контролируемой уральскими олигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Они же контролируют регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, компанию «ТЭО».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.10.19

Суд оштрафовал компанию, давшую взятку тюменской чиновнице. / В Тюмени будут судить управляющего батутного центра, в котором девушка сломала шею. / В Тюменской области запретили есть рыбу из-за опасной инфекции: «первыми начали умирать собаки». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»