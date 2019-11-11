Руководитель аппарата губернатора Моора уходит работать в мэрию Тюмени

Руководитель аппарата губернатора Тюменской области Артем Дяченко переходит на работу в мэрию Тюмени. Он займет должность заместителя главы города сообщили в понедельник, 11 ноября, со ссылкой на губернатора Александра Моора в пресс-службе главы региона.

Дяченко будет курировать административный департамент и вопросы цифровизации. В должность новый замглавы областной столицы вступает со вторника, 12 ноября.

Артем Дяченко работал в аппарате губернатора региона со времен Сергея Собянина (с 2004 года). В июне 2018 года был назначен руководителем аппарата после того, как Татьяна Костарева получила должность в министерстве строительства и ЖКХ вслед за Владимиром Якушевым.

Дяченко закончил с отличием ТюмГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Получил второе высшее образование также в ТюмГУ по специальности «Юриспруденция».

Фото Артема Дяченко с сайта правительства Тюменской области

Тюмень, служба информации

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