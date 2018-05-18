Медведев назвал Путину имена будущих министров (СПИСОК)

Глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи представил кандидатов на посты министров в новом кабинете министров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на должность министра сельского хозяйства он предложил назначить главу Россельхозбанка Дмитрия Патрушева, сына главы Совета безопасности России Николая Патрушева, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Константина Носкова, возглавлявшего Аналитический центр при правительстве РФ.

Пост главы Минтранса вместо Максима Соколова займет Евгений Дитрих, ранее занимавший должность первого заместителя министра транспорта.

Новым главой Минприроды вместо Сергея Донского станет губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, а министром строительства и ЖКХ – губернатор Тюменской области Владимир Якушев, он сменит на этом посту Михаила Меня.

Новое министерство просвещения возглавит Ольга Васильева, занимавшая в предыдущем кабмине пост министра образования. Главой министерства науки и высшего образования станет бывший руководитель ФАНО Михаил Котюков.

Должность министра по развитию Дальнего Востока вместо Александра Галушки займет губернатор Амурской области Александр Козлов. МЧС вместо Александра Пучкова возглавит замдиректора ФСБ Евгений Зиничев. Министром по делам Северного Кавказа станет Сергей Чеботарев, занимавший пост главы Тамбова, он сменит Льва Кузнецова.

Главой Минэкономразвития останется Максим Орешкин, а министром финансов Антон Силуанов. Пост министра промышленности и торговли сохранит Денис Мантуров. Отсутствуют изменения в социальном блоке: министром здравоохранения остается Вероника Скворцова, министром труда – Максим Топилин.

Пост министра энергетики сохранит Александр Новак. Владимир Мидинский продолжит руководить министерством культуры. Министром спорта останется Павел Колобков.

Свои должности сохранили министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, министр юстиции Александр Коновалов и руководитель МИД Сергей Лавров.

Медведев также предложил Путину назначить ранее названных им кандидатов на посты вице-премьеров. Так, Антон Силуанов станет первым вице-премьером и будет совмещать эту должность с постом министра финансов. Посты вице-премьеров займут экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Виталий Мутко (все трое – заместители главы кабмина), полпред в ДФО Юрий Трутнев, замглавы аппарата правительства Максим Акимов, полпред в ЦФО Александр Гордеев и замминистра обороны Юрий Борисов. Аппарат правительства в должности вице-премьера возглавит Константин Чуйченко (руководитель контрольного управления президента).

Отметим, что уже сегодня Путин подпишет указы о назначении новых членов правительства.

Напомним, 15 мая президент РФ подписал указ о новой структуре правительства, которую главе государства представил премьер Дмитрий Медведев.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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