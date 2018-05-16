Путин и Медведев изменили структуру правительства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства. Ее главе государства накануне, 15 мая, представил премьер-министр Дмитрий Медведев. Хоть структура кабмина и претерпела изменения, вопрос по персональному составу остается открытым.

В обновленном правительстве будет 22 министерства (на одно больше, чем ранее) и 10 вице-премьеров. Кроме того, появилась должность первого вице-премьера – министра финансов России. Количество ведомств увеличилось за счет преобразования Минобрнауки в две структуры: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Пять министерств, руководство которыми напрямую осуществляет президент, остаются без изменений: МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст. В ходе рабочей встречи Медведев предложил разделить Минобрнауки на два ведомства, а также вывести Рособрнадзор и Росмолодежь из ведения министерства и передать их в подчинение непосредственно правительству, сообщили в пресс-службе Кремля.

В Российской академии наук рассказали об ожиданиях от министерства науки и высшего образования. Так, директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила необходимость отдельного регулирования вопросов высшего образования, науки и технологий.

«Решение это действительно назрело – так, у современной педагогики расширился круг стоящих перед ней проблем, вызовов. Сегодня есть очень много задач, которые связаны с ранним развитием детей, особенностями становления. С другой стороны, то, что связано с высшим образованием, наукой, технологиями, – это также требует отдельного регулирования. Здесь речь идет, в первую очередь, о задаче быть глобально конкурентоспособными. То есть такое разделение вполне целесообразно», – приводит РИА «Новости» слова Абакиной.

Заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов, в свою очередь, выразил надежду, что такое решение позволит уделить большее внимание школьному и дошкольному образованию. «Самая главная отдача – это отдача от дошкольного образования. То, что эти ведомства разделили, я считаю нормальным. По крайней мере, может, они сосредоточатся на школе», – сказал он.

По словам председателя ревизионной комиссии независимого профсоюза «Учитель» Андрея Демидова, проблемы образования кроются скорее не в администрировании на уровне министерства, а в недофинансировании и качестве педагогического образования и кадров. Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий добавляет, что к разделению «все были морально готовы давно», пишет «Коммерсантъ». Он не смог назвать принципиальных положительных или отрицательных сторон в этом решении. «Могу только констатировать, что это означает, что новое министерство год работать не будет: новые чиновники, новые правила. Долго будет неразбериха», – уверен эксперт.

Согласно указу, торгпредства и их недвижимость переходят в ведение Минпромторга. Раньше этим занималось Минэкономразвития. Предлагая данное изменение, Медведев отметил, что эта мера позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта за границей, которыми на данный момент занимается Минпромторг.

В свою очередь, министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это, по мнению главы кабмина, станет важным изменением для реализации «абсолютно актуальной» в России цифровой повестки дня.

Что же касается прямого подчинения Росмолодежи правительству, то, по мнению экспертов, это «сильный шаг». По словам главы комитета Госдумы по делам молодежи Михаила Дегтярева, на решение президента и премьера могло повлиять участие молодежи в акциях оппозиционера Алексея Навального, пишут «Ведомости». «Молодежная политика – это не только образование. Это немного и спорт, и творчество, и досуг, и туризм, и наука. Молодежная политика – это очень важно, это про будущее и это межведомственный вопрос», – приводит издание его слова.

Другой собеседник издания из аппарата правительства отметил, что подчинение федерального агентства или службы напрямую правительству, а не профильному министерству является «сильным шагом». Так поступают, когда хотят подчеркнуть важность направления, которым занимается ведомство, объяснил он.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова отказалась комментировать смысл предложения о переподчинении Росмолодежи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что связи между решением о переподчинении Росмолодежи и участием молодых людей в протестных акциях нет.

Владимир Путин поинтересовался у Дмитрия Медведева, когда он будет готов сделать предложения по кадровому составу нового правительства. На это премьер ответил: «Буду готов прибыть к Вам в пятницу и доложить все предложения по кадрам».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.18

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