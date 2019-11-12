Суд отказался оправдать тюменского экс-банкира, осужденного за взяточничество

Бывший директор тюменского филиала «Россельхозбанка» Сергей Кравченко, осужденный за взятку в крупном размере, не смог добиться оправдания. Во вторник, 12 ноября, тюменский областной суд оставил в силе приговор: 4 года колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как писал «Новый день», будучи директором тюменского филиала «Россельхозбанка», Сергей Кравченко в июне 2018 года помог фирме-должнику с задолженностью перед кредитной организацией. За взятку в 600 тысяч рублей он «оказал содействие» в организации уступки права требования долга банком физическому лицу. Коммерческая фирма была должна банку 21 млн рублей. Этот долг был выкуплен у банка всего за 7 млн рублей физическим лицом, которое подыскал представитель учредителя закредитованной фирмы.

После передачи взятки Кравченко задержали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. Экс-банкир был осужден в июле 2019 года, его взяли под стражу в зале суда. Кравченко подал апелляционную жалобу, настаивая на своей невиновности, но судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда оставила приговор без изменения.

Тюмень, служба информации

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