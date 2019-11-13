Провалившаяся в канализацию тюменская дорога привлекла внимание прокуратуры

Прокуратура города Тюмени проведет проверку в связи с провалом проезжей части на улице Харьковской в Тюмени. По итогам надзорное ведомство примет необходимые меры реагирования, сообщили в среду, 13 ноября, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Областное надзорное ведомство поручило городской прокуратуре Тюмени провести проверку в связи с произошедшим во вторник, 12 ноября, обрушением верхнего свода бетонного канализационного коллектора в районе перекрестка улиц Харьковской и Одесской в Тюмени. Пострадавших в результате коммунального инцидента не было, отключение холодного водоснабжения не производилось. Ремонтные работы проводит «Тюмень Водоканал».

Как сообщал «Новый день», в Тюмени на перекрестке улиц Харьковской и Одесской провалился асфальт, было перекрыто движение автотранспорта по улице Харьковской от перекрестка с Одесской в сторону улицы Пермякова. Причиной провала стало повреждение крупного канализационного коллектора, в который поступают стоки с центральной и заречной части Тюмени.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.11.19

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