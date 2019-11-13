Следователи подтвердили: умершего от менингита курсанта тюменского училища не лечили вовремя

В связи со смертью 8 ноября курсанта ТВВИКУ от менингита Военный следственный отдел СК РФ по тюменскому гарнизону возбудил уголовное дело о неоказании помощи больному, повлекшем его смерть (ч.2 ст.124 УК РФ ). Следователи подтвердили версию, что медсестра поликлиники ТВВИКУ дала обратившемуся за помощью курсанту жаропонижающее вместо того, чтобы отправить его в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ, 7 ноября в 21:30 курсант обратился в поликлинику училища с жалобой на высокую температуру. Медсестра, которая вела прием, дала юноше жаропонижающее, после чего отправила обратно в его подразделение, сказав прийти на прием к врачу на следующее утро, в 8 часов.

Примерно за час до назначенного времени курсанту снова стало плохо и он снова пришел в поликлинику с жалобами на высокую температуру и боль в животе. Терапевт осмотрел пациента, после чего была вызвана «скорая помощь». В 8:30 на «скорой» курсанта доставили в ОКБ№2 Тюмени. В тот же день в 13:15, несмотря на реанимационные мероприятия, юноша умер от сепсиса, вызванного молниеносным течением инфекции.

Как писал «Новый День», 18-летний курсант ТВВИКУ Михаил Баранов скончался от менингококкового менингита 8 ноября. Он был госпитализирован в областную инфекционную больницу. Поскольку эта инфекция передается воздушно-капельным путем, в тот же день в ТВВИКУ работали две бригады медиков. Городская поликлиника №3 провела вакцинацию и профилактическую терапию антибиотиками всех контактировавших с больным. 21 курсант был переведен в инфекционную больницу «с профилактической целью». В ТВВИКУ заявили, что вспышки менингита в училище нет.

Перед госпитализацией в училище игнорировали жалобы Баранова на головную боль, температуру, рвоту и сыпь. Когда курсант обратился за помощью, от высокой температуры ему просто дали парацетамол.

Тюмень, служба информации

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