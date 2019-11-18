Тюменские единороссы придумали, как обмануть премьера Дмитрия Медведева

Тюменские единороссы обязали помощников депутатов от «ЕР» «накрутить» в регионе посещаемость сайта «Нацпроекты глазами людей», который в субботу, 23 ноября, будет проверять премьер-министр Дмитрий Медведев. Помощникам депутатов тюменской областной и городской думы была спущена «разнорядка» по организации обращений от реальных граждан с указанием, какими именно должны быть жалобы, сообщил источник «Нового дня», знакомый с ситуацией.

Для координации единороссы создали специальный чат в мессенджере «Вайбер», в котором участвуют около 40 человек – помощники депутатов от «Единой России» областной и городской дум, а также некоторые депутаты – например, Ольга Швецова, руководитель регионального исполкома «Единой России» в Тюменской области.

Инструкции, доведенные до помощников депутатов, предельно четкие. «Для жителей нашего региона открывается сайт «Нацпроекты глазами людей». Напоминаю вам о необходимости актуализировать всю информацию по объектам. Своими силами в ближайшее время организовать обращения на сайте с привлечением к этому процессу непосредственных заявителей. Важно, чтобы было по 2 обращения по каждому объекту, закрепленному за депутатом», – говорится в указаниях для помощников думцев.

При этом в чате помощники депутатов указывали поименно граждан, обращения от которых они организовали, и получали инструкции, как лично заливать обращения людей на сайт. Их даже научили, как оставить несколько обращений с одного компьютера. При этом, говорит источник, за каждым обращением должен быть реальный человек, потому что центральный аппарат партии намерен проверять, действительно ли существует обратившийся.

Под объектами в данном случае понимаются школы, больницы, учреждения культуры и спорта, объекты инфраструктуры и благоустройства, которым должны помогать конкретные депутаты от «Единой России». Помощники депутатов должны в обязательном порядке организовать, в том числе, и жалобы. Однако, они «должны быть решаемые, когда к проблеме подключается депутат, должны быть какие-то позитивные сдвиги, четкие сроки реализации, устранение дефектов и т.д.». Остальные обращения граждан могут быть вопросами по объекту, например, «на сколько мест рассчитана эта школа?» или «кто сможет посещать этот физкультурно-оздоровительный комплекс?».

Делается это, по версии собеседника «Нового дня», чтобы подчеркнуть перед премьер-министром Медведевым интерес жителей Тюменской области к новому сайту, запущенному «Единой Россией». Побочный результат – улучшение имиджа тюменских депутатов в глазах лидера их партии.

Сейчас на тюменской странице сайта зарегистрировано около 400 обращений, 330 из них по Тюмени. К примеру, по поводу работы скандально прославившегося в 2019 году медцентра «Медицинский город» есть три обращения. В одном автор спрашивает, будет ли обновляться и дальше медицинское оборудование в онкодиспансере? «Ведь клиника огромная, наверняка, какое-то оборудование уже с большим сроком службы, что может сказываться на диагностике пациентов», – демонстрирует свою грамотность горожанка. В другом обращении почему-то дается ответ на вопрос об обновлении оборудования «Медгорода». Третья обратившаяся спрашивает, прямо по методичке, какие сможет получить в «Медгороде» услуги.

Самые благодарные избиратели у депутата гордумы Степана Киричука: они не просто интересуются реализацией нацпроектов и закупками оборудования, но прямо благодарят его за помощь школе искусств «Гармония». «Большое спасибо нашим городским депутатам, в частности, Степану Михайловичу Киричуку, за такое внимание к детям. Я вожу внука в «Гармонию», он учится играть на баяне. Сегодня не все родители могут позволить купить инструмент, а в «Гармонии» при помощи наших депутатов инструменты есть», – пишет автор обращения.

В пресс-службе ТРО «Единой России» заявили, что региональное отделение не требовало от помощников депутатов искусственно организовывать обращения от граждан. «Таких разнорядок не поступало. Если такая информация появилась, она не соответствует действительности. Все понимают важность этого сервиса («Нацпроекты глазами людей» – ред.) для жителей области и в целом страны. Никто не будет накручивать посещаемость ресурса, потому что, действительно, рассматриваются важные объекты и жители проявляют к ним интерес», – заявили в тюменском отделении «ЕР».

В проекте «Нацпроекты глазами людей» участвуют восемь регионов России: Псковская, Магаданская, Новосибирская, Ульяновская, Ростовская, Рязановская и Тюменская области, а также Чечня. Сайт ngl.er.ru был открыт 8 ноября. 23 ноября в Москве премьер-министр Дмитрий Медведев будет проверять, как работает сайт и насколько он востребован жителями страны.

Тюмень, служба информации

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