В Тюменской области прекращены поиски пропавших из детдома девочек

Завершены поиски девочек, пропавших 11 ноября из Борковского детского дома. О том, что оба ребенка найдены, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Сбежавших из социального центра «Семья» в селе Борки (Борковский детский дом – ред) 14-летнюю Викторию Булдакову и 15-летнюю Ксению Шахматову нашли целыми и невредимыми. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетних совершено не было. Следственные органы продолжают проверку по факту исчезновения девочек.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, подростков обнаружили на квартире у знакомых.
Как писал «Новый день», девочки ушли в неизвестном направлении из социального центра «Семья» 11 ноября в 8 утра.
Также ранее удалось найти еще одну девушку, о розыске которой сообщал Следственный комитет. Ушедшую из дома в Тюмени 4 ноября 16-летнюю Марину Захарову также нашли у знакомых. Установить местонахождение подростка удалось благодаря опубликованному следственными органами портрету, по которому беглянку опознали соседи.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 19.11.19
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