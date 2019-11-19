В Тюменской области прекращены поиски пропавших из детдома девочек

Завершены поиски девочек, пропавших 11 ноября из Борковского детского дома. О том, что оба ребенка найдены, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Сбежавших из социального центра «Семья» в селе Борки (Борковский детский дом – ред) 14-летнюю Викторию Булдакову и 15-летнюю Ксению Шахматову нашли целыми и невредимыми. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетних совершено не было. Следственные органы продолжают проверку по факту исчезновения девочек.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, подростков обнаружили на квартире у знакомых.

Как писал «Новый день», девочки ушли в неизвестном направлении из социального центра «Семья» 11 ноября в 8 утра.

Также ранее удалось найти еще одну девушку, о розыске которой сообщал Следственный комитет. Ушедшую из дома в Тюмени 4 ноября 16-летнюю Марину Захарову также нашли у знакомых. Установить местонахождение подростка удалось благодаря опубликованному следственными органами портрету, по которому беглянку опознали соседи.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.11.19

Курганский и тюменский губернаторы договорились вместе очистить реку Тобол. / Тюменские единороссы придумали, как обмануть премьера Дмитрия Медведева. / Тюменцы обсуждают запрет на провоз собак в городских автобусах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»