ФСБ изъяла документы в администрации Тобольского района в связи с делом подрядчика «СИБУРа»

В администрации Тобольского района прошла выемка документов в связи с делом о незаконной добыче песка подрядчиком «СИБУРа» – компанией «Промэкскавация». Об этом «Новому дню» сообщила экс-учредитель предприятия Лариса Шакурова.

По данным источника в администрации Тобольского района, выемку проводили сотрудники ФСБ. Глава районной администрации Юрий Батт заявил, что «никакой выемки не было». «Изъяли два земельных дела, не более того», – уточнил, однако, Батт, добавив, что силовики забрали документы еще в октябре. По словам главы района, изъятая документация касалась песчаного карьера у деревни Комарова.

Согласно данным проверки, проведенной летом 2019 года сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области, ФСБ, прокуратуры, управления лесного хозяйства и Росприроднадзора, на карьере в Санниковском поселении Тобольского района ведется добыча песка с нарушениями закона. Этот карьер расположен в 500 метрах севернее деревни Комарова, на территории особо охраняемой природной территории «Комплексный заказник регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс»». При его разработке АО «Промэкскавация» в нарушение закона разместило карты намыва песка на особо охраняемой территории.

В результате, был уничтожен плодородный слой почвы, ущерб составил порядка 1,4 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело против неустановленного должностного лица АО «Промэкскавация» по статье 262 УК РФ – «нарушение режима особо охраняемых территорий и природных объектов». По данным Ларисы Шакуровой, возбужденное полицией уголовное дело было передано для расследования в СУ СКР РФ. В пресс-службе УМВД по Тюменской области также сообщили, что все собранные полицией материалы по данному делу были переданы в следком. Шакурова утверждает, что следователи, однако, пока даже не опрашивали ее. В СУ СКР РФ по Тюменской области «Новому дню» заявили, что сотрудники управления не имеют отношения к выемкам документов в администрации Тобольского района.

Разрешение на разработку карьера выдал 8 мая 2018 года глава Тобольского района Юрий Батт (документ есть в распоряжении редакции). «Промэкскавация» может эксплуатировать участок на территории Санниковского сельского поселения площадью 37 гектар до 2 мая 2021 года. Годовая плата за разработку составляет чуть больше 3,9 тыс рублей. Именно это распоряжение Юрия Батта, согласно данным источника «Нового дня», стало причиной визита ФСБ в администрацию Тобольского района.

АО «Промэкскавация» – крупный подрядчик компании «СИБУР» на строительстве объектов тобольского нефтехимического кластера (завод «Запсибнефтехим») и нового городского аэропорта.

Тобольск, служба информации

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