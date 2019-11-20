Тюменец, повредивший надземный переход, заплатит 4,7 млн рублей

В Тюмени вынесен приговор 27-летнему местному жителю, обрушившему модульный пешеходный переход. Мужчина зацепил его стрелой манипулятора своего грузовика, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Днем 17 мая 2019 года тюменец принял заказ на перевозку вагона-бытовки на своем грузовике «ДЭУ Новус» со стрелой манипулятора. Вагон нужно было доставить из села Каскара в Тюмень. Водитель погрузил вагон на автомобиль, но стрела манипулятора полностью при этом не опустилась и легла на вагон под углом вверх.

На 21 километре трассы Тюмень – Тобольск водитель проезжал под модульным пешеходным переходом и зацепил его стрелой манипулятора. Переход обрушился, ущерб Федеральному управлению автомобильных дорог «Урал» составил более 5,1 млн. рублей.

Суд приговорил водителя к 360 часам обязательных работ за «уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности». Также суд взыскал с осужденного 4,7 млн рублей в счет возмещения ущерба. Еще 400 тыс рублей возместила страховая компания.

Тюмень, служба информации

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