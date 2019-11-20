Тюменская область запланировала 8 инвестпроектов на 25,7 млрд рублей

Власти Тюменской области планируют реализовать до 2030 года не менее восьми инвестиционных проектов с объемами вложений более 100 млн рублей каждый. Общая стоимость планируемых к реализации и перспективных проектов превышает 25,7 млрд рублей, говорится в проекте Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, опубликованном на сайте тюменской областной думы.

В нефтегазовой сфере планируется реализовать два проекта –завод по производству удобрений из технической серы (инвестор – ООО «Научно-производственное предприятие «Союзгазтехнология»», 700 млн рублей) и комплекс по производству эмульгаторов для интенсификации добычи углеводородов (ЗАО «Петрохим», 150 млн рублей, срок реализации – 2019 год). Оба предприятия разместятся в Тюменском районе.

В деревоперерабатывающей промышленности на 2019 – 2020 годы запланировано строительство в Уватском районе завода по производству фанеры. Его мощность – 108 тыс кубометров в год, инвестором выступает ООО «Тюменский лесопромышленный комплекс». Стоимость проекта превышает 9 млрд рублей.

В агропромышленной сфере запланировано строительство двух предприятий «АРСИБ Холдинга». В Юргинском районе ООО СК «Юргинское» построит за 1,8 млрд рублей свинокомплекс на 100 тыс голов, а в Ялуторовском районе ООО «Партнер-Агро» создаст молочную товарную ферму на 1800 голов скота (более 1,7 млрд рублей инвестиций).

Также планируется, что в 2019-2021 годах АО «Аэропорт Рощино» вложит 700 млн рублей в строительство гостиничного комплекса возле воздушной гавани. В 2,2 млрд рублей обойдется создание парка отдыха и развлечений «Ершов град» в Тюменском районе в 2020 – 2023 годах. В 2019-2021 годах в строительство онкологического центра в Тюмени будет вложено 9 млрд 370 млн рублей.

В общей сложности реализация этих проектов даст региону дополнительно более 1200 рабочих мест.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.11.19

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