Власти Тюменской области хотят открыть особую больницу для детей на базе скандального «Медицинского города»

В Тюмени построят областную детскую клиническую больницу на 300 коек с поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену. Об этом говорится в проекте Стратегии развития Тюменской области до 2030 года.

Планируется, что детская больница станет крупнейшим детским специализированным многопрофильным лечебным учреждением в Тюменской области. Здесь дети смогут получать за счет государства неотложную, плановую и срочную медицинскую помощь в стационаре, а также амбулаторно – в поликлинике и многофункциональном корпусе. Новая больница должна снизить детскую смертность и инвалидизацию в регионе.

Строительство детской больницы позволит расширить функционал тюменского «Медицинского города» – многофункционального медицинского центра, который объединит «Областную клиническую больницу №1», «Федеральный центр нейрохирургии», акционерное общество «Медико-санитарная часть «Нефтяник», многопрофильный клинический центр и радиологический центр, которые сейчас входят в МКМЦ «Медицинский город». В рамках проекта запланировано также строительство онкологического диспансера. Разработчики стратегии рассчитывают, что создание такого центра позволит улучшить качество медицинской помощи повысить эффективность системы здравоохранения во всем регионе.

Отметим, что МКМЦ «Медицинский город» в течение большей части 2019 года сотрясали скандалы. Главрач «Медгорода» Андрей Кудряков был уволен с должности руководителя «Тюменского многопрофильного медицинского центра «Медицинский город»» в середине октября. К этому моменту Следственный комитет начал проверку сообщения о, якобы, незаконном списании Кудряковым материальных ценностей учреждения. Ранее было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при обращении с деньгами ТФОМСа неустановленными лицами из администрации «Медгорода». Сумма предполагаемого ущерба составляет 18,5 млн рублей.

В июле по обвинению в мошенничестве была арестована главный бухгалтер организации Галина Иванова. В том же месяце пациенты «Медгорода» жаловались на перебои в работе радиологического оборудования, из-за которых не могли получить непрерывную лучевую терапию. Весной 2019 года в ходе проверки прокуратура обнаружила, что «Медицинский город» вовремя не расплачивался с поставщиками лекарств. Одновременно пациенты жаловались не отсутствие в лечебном учреждении препаратов для химиотерапии.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.11.19

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