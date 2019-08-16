В Тюмени возбуждено второе уголовное дело из-за финансовых махинаций в «Медицинском городе»

В отношении должностных лиц тюменского «Медицинского города» (в него входит областной онкодиспенсер) возбуждено второе уголовное дело. По версии следствия, они более четырех лет использовали не по назначению деньги ТФОМС Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, с января 2015 года по апрель 2019 года должностные лица многопрофильного медицинского центра «Медецинский город» израсходовали не по назначению около 18 млн 400 тыс. рублей средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц и обстоятельства дела.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, ТФОМС обратился в арбитражный суд для взыскания денежных средств с иском к ГАУЗ ТО «Многопрофильный медицинский центр «Медицинский город». 9 августа иск был принят к производству.

По данным источника «Нового Дня», близкого к правоохранительным органам, общая сумма средств ТФОМСа, использованных нецелевым способом «Медицинским городом», может доходить до 80 миллионов рублей. В частности, за счет средств Фонда, якобы, финансировалось проживание пациентов онкодиспансера в отеле «Море» на Салаирском тракте.

Напомним, с начала 2019 года в «Медицинском городе» не утихают скандалы. Проверка прокуратуры выявила нарушения в сфере закупок лекарственных препаратов, лекарственного обеспечения пациентов, и трудовых отношений. После этого последовала проверка департамента здравоохранения Тюменской области, также выявившая многочисленные нарушения. По материалам проверок было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стала главный бухгалтер учреждения Галина Иванова и другие сотрудники экономического подразделения «Медгорода». ФСБ устроила «маски-шоу» в онкодиспансере, Иванова была помещена в СИЗО.

Одновременно пациенты онкоцентра жаловались на перебои в обеспечении препаратами для химиотерапии. Уже в августе 2019 года несколько пациентов радиологического отделения онкодиспансера пожаловались «Новому Дню» на задержки в лучевой терапии.

При этом губернатор Александр Моор заявил, что нарушения носят финансовый характер и «глобально не сказались» на оказании медицинским центром помощи больным. Решить вопрос об увольнении главврача центра Андрея Кудрякова Моор пообещал позднее.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.08.19

В Югре будут судить рабочего, из-за которого упал мост и погибли люди. / В Тюменской области председателя думы обвинили в сливе фекалий в реку. / Тюменские чиновники за бюджетный счет покупают икру, муксуна и бельгийский шампунь. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»