В Тюмени онкобольные остались без лучевой терапии

В тюменском онкодиспансере («Многопрофильный медицинский центр «Медицинский город»») больные ждут очереди на лечение больше недели. Из-за постоянных поломок оборудования люди не получают непрерывной лучевой терапии, без которой лечение становится малоэффективным, рассказали «Новому Дню» сразу несколько пациентов «Медицинского города».

Пациент Владимир О. провел в ожидании начала назначенной ему против онкологического заболевания лучевой терапии 14 дней. Все это время мужчина просто жил в онкодиспансере, как в санатории, не получая назначенного лечения. Двое других пациентов радиологического отделения тюменского онкодиспансера сообщили об ожидании в течение 9 дней. Один из мужчин, госпитализированный в диспансер с диагнозом рак в первых числах августа, лучевой терапии не получает до сих пор.

По словам пациентов, врачи «Медицинского города» объясняют ситуацию частыми поломками аппарата «Примус». Кроме того, облучение не проводится по выходным дням (суббота и воскресенье), хотя для лучевой терапии крайне важно непрерывное лечение без пропуска дней.

Пропуски увеличивают шансы возникновения рецидивов рака у пациентов, по некоторым доступным в открытых источниках данным, более чем в два раза.

По словам пациентов, нагрузка аппарата для лучевой терапии – около 90 пациентов. Облучение проводится с утра до глубокой ночи: если ранее процедуры проводились до 11 вечера, то сейчас – до 2 часов ночи. При этом пациенты рассказывают, что некоторых больных (возможно, «платных») проводят на процедуру без очереди.

В результате всех задержек, как рассказал Владимир О., во время своего лечения он пропустил 17 дней терапии из 52. Пациент написал жалобу на имя директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой (есть в распоряжении редакции).

Владимир рассказал также, что по неизвестной причине ему не был сделан один из положенных дорогостоящих уколов гормонального препарата, хотя по документам инъекция была произведена. Найти понимание у врачей онкоцентра мужчина не сумел и написал заявление в полицию о хищении полагающегося ему лекарства.

Среди пациентов радиологического отделения, где лежат собеседники «Нового Дня», много приезжих из других городов и районов Тюменской области, а также с Ямала. Они возмущены тем, что не могут спланировать свой график и купить билеты домой – из-за поломок аппарата лучевой терапии лечение в любой момент может быть сдвинуто или отложено.

«Новый День» задал вопрос губернатору Александру Моору о том, как он собирается наводить порядок в «Медицинском городе», который с начала 2019 года сотрясают скандалы. Глава региона ответил, что лично контролирует ситуацию в лечебном учреждении и поручил разобраться в ситуации профильному департаменту.

Как рассказали в департаменте здравоохранения региона, директор Инна Куликова приняла решение лично посетить «Медгород» и поговорить лично с каждым из пациентов радиологического отделения, чтобы разобраться в ситуации. Инна Куликова сообщила «Новому Дню», что аппарат для лучевой терапии, действительно, периодически ломается.

Новый аппарат лучевой терапии для «Медгорода» закуплен и монтируется в настоящее время. Также для «Медицинского города» закуплен аппарат МРТ, которого раньше в медицинском центре не было. Также закуплен новый аппарат МРТ для ОКБ №1 Тюмени, который позволит делать томографию без наркоза даже маленьким детям.

Сейчас ОКБ№1 принимает пациентов, перенаправленных из ОКБ№2 , где томограф не работает с 27 июля в связи со сбоем программного обеспечения. Когда заработает томограф во «второй» больнице, в департаменте сказать затруднились, сейчас производится экстренная закупка программного обеспечения.

В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что пациент онкодиспансера, действительно, обращался с жалобой на действия медперсонала «Медицинского города». «У пациента кроме злокачественного новообразования, имеется ряд сопутствующих серьезных патологий, в том числе в связи с наличием одной было принято решение о проведении всего курса лучевой терапии под наблюдением медицинских специалистов в условиях стационара, – сообщили в департаменте. – Проведено полностью лучевое лечение по графику, согласно рассчитанной дозы по радиобиологическому эффекту и клиническим рекомендациям Минздрава РФ. Перед началом лечения пациент был информирован о сроках ожидания и режиме лечения. Терапевтическое лечение, назначенное ранее, проводилось в период нахождения в стационаре. Пациент обращался в департамент здравоохранения Тюменской области, в связи с чем было поручено провести служебное расследование».

Проверка подтвердила, что мужчину лечили по назначенной схеме.

В департаменте здравоохранения добавили, что недовольные пациенты могут обращаться на горячую линию департамента здравоохранения Тюменской области по телефону 8(3452) 68-45-65. Контролем за ответами по горячей линии занимается лично директор департамента здравоохранения Инна Куликова.

Как ранее писал «Новый День», это не первый случай проблем с оказанием медицинской помощи онкобольным в тюменском «Медицинском городе». Весной 2019 года больные жаловались, что в центре не хватает противоопухолевых препаратов, из-за чего пациентам предлагают «отдохнуть» несколько недель, и лишь потом приступать к химиотерапии.

Весной этого года в «Медицинском городе» прошла проверка прокуратуры, обнаружившая многочисленные нарушения в сфере закупок лекарственных средств и обеспечения лекарствами пациентов. В частности, прокуроры обнаружили нарушения порядка оплаты поставленных лекарств.

После прокуратуры свою проверку провел департамент здравоохранения Тюменской области. Ее результаты были направлены в правоохранительные органы, после чего ФСБ провела выемку документов в онкоцентре, которая сопровождалась «маски-шоу».

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве против главного бухгалтера «Медицинского города» Галины Ивановой, фигурантами дела стали несколько других сотрудником медицинского учреждения.

Главный врач «Медицинского города» Андрей Кудряков не был привлечен к уголовной ответственности. Губернатор Александр Моор заявил, что рассмотрит вопрос об увольнении Кудрякова позднее.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.08.19

Губернатор Моор готов профинансировать сохранение бани, которую сам предлагал снести. / В тюменском депздраве рассказали, почему в регионе растет число психбольных. / Тюменский губернатор оценил шансы «ЮТэйр» на выживание. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»