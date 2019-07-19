Главбуха тюменского онкоцентра арестовали и обвинили в мошенничестве

Главный бухгалтер тюменского «Медицинского города» Галина Иванова уволена и арестована по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил собственный источник «Нового Дня». По словам собеседника агентства, в среду, 17 июля суд удовлетворил ходатайство о помещении Галины Ивановой под стражу на ближайшие два месяца. Бухгалтеру предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ.

В приемной «Многопрофильного медицинского центра «Медицинский город»» «Новому Дню» сообщили, что главный бухгалтер Иванова у них больше не работает. Информацию об увольнении Ивановой подтвердили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Отметим, что Иванова проработала в «Медицинском городе» и в организациях-предшественниках около 20 лет. Связаться с ней не удалось, ее мобильный телефон находится вне зоны действия сети. Получить комментарий в Калининском районном суде также не получилось – телефоны суда не отвечали.

По данным «Нового Дня», Ивановой вменяют незаконную выдачу премий сотрудникам «Медицинского города», которые впоследствии бухгалтер забирала себе. Дело ведут сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. В понедельник, 15 июля ими вместе с Ивановой были задержаны еще трое сотрудников «Медгорода», в том числе работник отдела закупок по фамилии Корнев и сотрудница бухгалтерии по фамилии Кузнецова.

Отметим, что скандал в «Медицинском городе» начался весной 2019 года с внутреннего конфликта между главврачом Андреем Кудряковым и главным бухгалтером Галиной Ивановой. Главбух не согласилась с выговором, который ей объявил Кудряков. 28 сотрудников центра поддержали главного бухгалтера и даже написали в ее защиту обращение к губернатору Александру Моору и видеообращение к президенту Владимиру Путину. 7 июля Иванова обжаловала действия Кудрякова в Калининском райсуде Тюмени.

По данным источника агентства, Иванова и Кочнев передали в РУ ФСБ по Тюменской области информацию о якобы имеющихся фактах трудоустройства в «Медицинский город» главврачом Андреем Кудряковым «мертвых душ». Одним из фиктивно принятых работников был сопредседатель регионального ОНФ Александр Пересторонин. Именно этой информацией источник объясняет «визит» в учреждение 1 июля 2019 года сотрудников ФСБ.

Впоследствии департамент здравоохранения Тюменской области распространил официальную информацию о проведенной в учреждении внеплановой проверке, которая установила факты незаконных начислений премий, которые реально сотрудникам на руки не выдавались. Также департамент сообщил о многочисленных нарушениях правил проведения закупочных процедур.

По данным, предоставленным «Новому Дню» прокуратурой Тюменской области, проверку, обнаружившую многочисленные нарушения в «Медицинском городе», проводило именно надзорное ведомство. Прокуроры нашли у медучреждения задолженность перед поставщиками и нарушения в планировании и приобретении лекарственных препаратов. Эти нарушения могут быть объяснением жалоб пациентов весной 2019 года на дефицит препаратов для химиотерапии. Родственник одного из пациентов рассказывал «Новому Дню», что раковому больному после проведенной операции порекомендовали не начинать химиотерапию, а «отдохнуть», хотя для эффективного лечения «химию» надо было начинать как можно быстрее.

Отметим, что до недавнего времени «Запсибкомбанк» использовал семейный портрет Галины Ивановой в своей рекламе. Сейчас портреты опального бухгалтера пропали из рекламы банка.

Справка: ГАУЗ ТО «Многопрофильный медицинский центр «Медицинский город»» – это онкологический диспансер, единственный специализированный больнично-поликлинический комплекс Тюменской области, способный оказывать помощь по своему профилю подавляющему большинству пациентов в соответствии с современными требованиями.

Тюмень, Михаил Калянов

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