В Тюмени задержаны четыре сотрудника медгорода в ходе спецоперации силовиков

В Тюмени после спецоперации силовиков в понедельник, 15 июля, задержаны сотрудники онкоцентра. По неофициальным данным агентства «Новый День», речь идет о работниках, которые так или иначе связаны с бухгалтерией и закупками. Это, по данным собеседника, может быть главбух Галина Иванова, сотрудник отдела закупок г-н Корнев и еще два человека, в том числе сотрудница по фамилии Кузнецова.

Спецоперация проводилась по материалам проверку прокуратуры, о которой агентство «Новый День» уже писало ранее. Силовики работали на глазах у пациентов медучреждения.

По версии источника, в онкоцентр пришли люди в масках. Как рассказал собеседник, перед тем, как начать спецоперацию, сотрудников финансовых отделов собрали в актовом зале под предлогом того, что на встречу придет представитель депздрава Куликова. Однако встречи с чиновником не было: финансистов и экономистов начали опрашивать силовики. Причем во время беседы сотрудникам центра развели по разным кабинетам, не разрешали пользоваться мобильными телефонами и общаться друг с другом.

Судя по информации, которая есть в распоряжении агентства, речь может идти о причинении ущерба онкоцентру в размере 100 млн рублей.

Информация о проверке уточняется.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области опровергли участие сотрудников полиции в маски-шоу в тюменском онкодиспансере.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.07.19

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