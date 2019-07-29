Из тюменского онкоцентра похитили 30 млн рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело о хищении почти 30 млн рублей из онкологического диспансера «Медицинский город».

«В ходе проверки выяснилось, что в 2017-2018 годах главный бухгалтер и главный экономист финансово-экономической службы многопрофильного клинического медцентра «Медицинский город», действуя совместно с другими лицами, необоснованно ежемесячно начисляли подчиненным работникам доплаты к зарплате. После получения денежные средства передавались обратно главному бухгалтеру и главному экономисту, которые распоряжались ими по своему усмотрению», – рассказали в прокуратуре области.

В отношении сотрудников «Медицинского города» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее «Новый День» сообщал о задержании главбуха Галины Ивановой. Женщина была уволена и арестована по обвинению в мошенничестве.

15 июля вместе с Ивановой были задержаны еще трое сотрудников «Медгорода», в том числе работник отдела закупок по фамилии Корнев и сотрудница бухгалтерии по фамилии Кузнецова.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.07.19

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