Прокуратура: у тюменского онкоцентра были долги перед поставщиками лекарств

Тюменский «Медицинский город» имел задолженность перед поставщиками лекарств. Именно эта задолженность, по информации источника «Нового Дня», могла стать причиной перебоев с обеспечением препаратами онкобольных, нуждавшихся в химиотерапии.

«В рамках проведенной проверки установлены факты образования у учреждения задолженности перед поставщиками по исполненным договорам», – говорится в ответе прокуратуры Тюменской области на официальный запрос «Нового Дня». Кроме того, прокуратура выявила нарушения ФЗ «О закупках…» «в части организации планирования и приобретения лекарственных препаратов».

Редакция «Нового Дня» задавала вопросы по результатам прокурорской проверки, прошедшей в ГАУЗ ТО «Многопрофильный медицинский центр «Медицинский город»» весной 2019 года. В частности, редакцию интересовало, был ли дефицит лекарств для химиотерапии и имелись ли случаи, когда из-за недостатка препаратов больных убеждали сделать перерыв в лечении.

В прокуратуре отказались сообщить, какие именно препараты могли недополучать онкобольные, и как это сказалось на организации их лечения. По мнению прокуратуры, предоставление такой информации может нарушить права граждан на врачебную тайну и защиту персональных данных.

Как писал «Новый День», неделю назад сотрудники ФСБ начали проверку в «Медицинский город». Проверка проводится по фактам, выявленным прокуратурой.

Надзорному ведомству удалось выявить нарушения законодательства об охране здоровья граждан, в сфере оплаты труда, в системе закупок работ и услуг для государственных нужд и контрактной системе, а также в сфере противодействия коррупции и порядке рассмотрения обращений граждан.Пациенты медучреждения жаловались на дефицит противоопухолевых препаратов. Их предлагалось приобретать самостоятельно. В департаменте здравоохранения, между тем, опровергали информацию о дефиците препаратов для химиотерапии и называли ее недостоверной.

Получить во вторник, 9 июля, оперативный комментарий в «Медицинском городе» не удалось, телефон приемной главного врача центра Андрея Кудрякова не отвечал. Как рассказал источник «Нового Дня» в «Медицинском городе», на двери главврача якобы появилась сделанная одним из сотрудников с помощью баллончика с краской надпись: «Уволен». Получить комментарий в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области также не удалось.

Справка: ГАУЗ ТО «Многопрофильный медицинский центр «Медицинский город»» – это онкологический диспансер, единственный специализированный больнично-поликлинический комплекс Тюменской области, способный оказывать помощь по своему профилю подавляющему большинству пациентов в соответствии с современными требованиями.

Тюмень, Михаил Калянов

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