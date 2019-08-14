Губернатор Моор рассказал, как отреагирует на хищения в «Медицинском городе»

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал хищения в региональном онкоцентре. Он заявил, что «позже» сделает выводы о возможности увольнения главного врача тюменского «Медицинского города» Андрея Кудрякова. Ситуацию с проблемами с обеспечением лекарствами онкобольных глава региона назвал недопустимой и сказал, что контролирует ситуацию в медицинском учреждении лично.

Отвечая на вопрос журналиста «Нового Дня» о том, когда глава региона уволит главного врача онкодиспансера Андрея Кудрякова на пресс-конференции во вторник, 14 августа Александр Моор заявил: «Наша проверка, которую мы провели после проверки прокуратуры, выявила нарушения финансового плана. Материалы были переданы в правоохранительные органы. Оценка должностных лиц будет дана компетентными органами. Выводы по конкретным людям сделаем позже».

При этом Моор отметил, что выявленные нарушения не повлияли глобально на работу «Медицинского города». Глава региона также призвал «не перекидывать» отношение к отдельным недобросовестным работникам на весь медицинский центр.

Корреспондент «Нового Дня» сообщил губернатору о новых фактах задержек лечения пациентов в «Медицинском городе». Моор пообещал разобраться в ситуации. По окончании пресс-конференции директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова связалась с «Новым Днем» и пообещала разобраться в ситуации в «Медицинском городе».

Как писал «Новый День», прокуратура Тюменской области нашла у «Медицинского города» задолженность перед поставщиками и нарушения в планировании и приобретении лекарственных препаратов. Эти нарушения могут быть объяснением жалоб пациентов весной 2019 года на дефицит препаратов для химиотерапии. Родственник одного из пациентов рассказал, что раковому больному после проведенной операции порекомендовали не начинать химиотерапию, а «отдохнуть», хотя для эффективного лечения «химию» надо было начинать как можно быстрее.

Впоследствии ФСБ провела выемку документов в «Медицинском городе». Главный бухгалтер «Медгорода» Галина Иванова была арестована по обвинению в хищении около 29 миллионов рублей. По данным источника «Нового Дня» сейчас следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела против главврача «Медгорода» Андрея Кудрякова, но следователи склоняются к тому, чтобы отказаться от уголовного преследования руководителя медицинского учреждения.

Тюмень, служба информации

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