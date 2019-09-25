После скандала тюменские власти закупают медоборудование для онкобольных

Тюменский МЦ «Медицинский город» получит новый аппарат лучевой терапии, о необходимости которого пациенты клиники писали письма губернатору Александру Моору. Также областные власти закупят новый аппарат МРТ в областную клиническую больницу №2 (пациенты также жаловались на перебои в работе местного аппарата МРТ).

Всего губернатор распорядился дополнительно выделить больше 250 млн рублей на закупку лечебно-диагностического оборудования в 2020 году. Кроме аппарата МРТ ОКБ №2 Тюмени получит новое эндоскопическое оборудование, а в тобольской ОКБ №3 установят новый рентгеновский аппарат, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области. Всего расходы на здравоохранение региона в 2019 году были увеличены на 1,5 млрд руб. Всего казна региона стала богаче на 56 млрд рублей в текущем году.

Напомним, что пациенты тюменских лечебных учреждений неоднократно жаловались на проблемы с перебоями в работе оборудования и недостатком лекарственных средств. Так, весной 2019 года прокуратура в ходе проверки нашла многочисленные нарушения порядка оплаты поставок лекарств и обеспечения ими пациентов в «Многофункциональном центре «Медицинский город»», пациенты которого жаловались на дефицит препаратов для химиотерапии.

В июле-августе несколько пациентов того же «Медицинского города» рассказали, что из-за постоянных поломок аппарата лучевой терапии не могут получить необходимое непрерывное лечение. Возмущение больных вызывали также перебои в работу диагностического оборудования в ОКБ№2.

На пресс-конференции в августе губернатор Моор пообещал разобраться со всеми этими случаями, но отказался сообщить, уволит ли он руководителей лечебных учреждений, в частности, главврача «Медицинского города» Андрея Кудрякова.

Тюмень, служба информации

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