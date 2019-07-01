ФСБ начала проверку тюменского онкоцентра

Сотрудники ФСБ начали проверку в тюменской многопрофильном медицинском центре «Медицинский город». Проверка проводится по фактам, выявленным прокуратурой весной этого года, сообщил источник «Нового Дня».

В приемной главврача «Медицинского города» Андрея Кудрякова «Новому Дню» заявили, что Кудряков находится в отпуске, никакой проверки нет, и положили трубку. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что не располагают информацией о проведении проверки. Получить комментарий ФСБ не удалось, телефон пресс-секретаря службы был вне зоны действия сети.

Тем не менее, прокуратура региона действительно проводила в первом полугодии проверку в «Медицинском городе» и выявила многочисленные нарушения закона. Об этом «Новому Дню» сообщили в прокуратуре Тюменской области. Были выявлены нарушения законодательства об охране здоровья граждан, в сфере оплаты труда, в системе закупок работ и услуг для государственных нужд и контрактной системе, а также в сфере противодействия коррупции и порядке рассмотрения обращений граждан.

Пациенты «Медицинского города» жаловались на дефицит противоопухолевых препаратов. По словам родственников одного из пациентов «Медгорода», весной 2019 года мужчине предложили «передохнуть» и не начинать химиотерапию сразу после оперативного вмешательства. Причиной, якобы, стала нехватка противоопухолевого препарата, который должен применяться при химиотерапии данного заболевания.

Пациенту предложили купить препарат самостоятельно. Когда лекарство было приобретено, врачи «Медгорода» заявили онкобольному, что могут колоть препарат только за плату, потому что пациент купил его сам. Также пациент сообщил, что не мог в течение длительного периода времени в 2018 году пройти компьютерную томографию из-за неработающего аппарата КТ. Дефицит лекарства, по данным источника «Нового Дня», был вызван существенной задолженностью, имевшейся на тот момент у ГАУЗ ТО «Многопрофильный медицинский центр «Медицинский город»» перед поставщиками лекарств.

В департаменте здравоохранения официально опровергли информацию о дефиците препаратов для химиотерапии, назвав ее недостоверной. «С препаратами на сегодня все хорошо», – сообщили в пресс-службе департамента.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено два дела об административных правонарушениях, в том числе к административной ответственности был привлечен главврач учреждения Андрей Кудряков. Ряд сотрудников центра были привлечены к дисциплинарной ответственности. Фармаколога Елену Калугину, занимавшуюся распределением химпрепаратов, руководство «Медицинского города» уволило прямо во время проверки прокуратуры.

По информации источника агентства, именно найденные прокурорами нарушения, могли стать причиной визита ФСБ. По данным собеседника агентства, сейчас чекисты проверяют информацию о «мертвых душах» в «Медицинском городе». Информацию о фиктивно трудоустроенных работниках учреждения, якобы, предоставил один из сотрудников «Медгорода». Результатом проверки может стать возбуждение уголовных дел, в том числе против главврача Андрея Кудрякова.

Скандал в «Медицинском городе» начался с внутреннего конфликта Кудрякова с сотрудниками. Как писал портал 72.ру, действия главврача «Медицинского города», намеревавшегося уволить главного бухгалтера учреждения Галину Иванову, вызвали возмущение части сотрудников, которые написали в поддержку женщины коллективное письмо на имя губернатора Александра Моора. Иванова до сих пор работает в учреждении, как и сотрудник отдела закупок по фамилии Корнев, которого также намеревался уволить Кудряков. Получить комментарий главбуха не удалось, Иванова не ответила на звонок.

ГАУЗ ТО «Многопрофильный медицинский центр «Медицинский город»» – это онкологический диспансер, единственный специализированный больнично-поликлинический комплекс Тюменской области, способный оказывать помощь по своему профилю подавляющему большинству пациентов в соответствии с современными требованиями.

Тюмень, служба информации

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