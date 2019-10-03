В Тюмени главврача «Медицинского города» обвинили в махинациях на десятки миллионов рублей

Следственный комитет проверяет причастность главного врача Тюменского многопрофильного медицинского центра «Медицинский город» Андрея Кудрякова к незаконному списанию ценностей на несколько десятков миллионов рублей. Поводом стала жалоба сотрудницы «Медгорода».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, с подробной жалобой на действия Кудрякова (заявление занимает несколько страниц) обратилась в прокуратуру дочь арестованного главного бухгалтера «Медицинского города». Самостоятельное уголовное дело против Кудрякова на данный момент не возбуждено, материалы были приобщены к ранее возбужденному делу по факту нецелевого использования денег ТФОМС. Сейчас следователь проверяет факты, указанные в заявлении.

Автор заявления обвинила главврача «Медгорода» в списании по различным основаниям автомобиля Toyota Prado, центра обработки данных и кондиционера. Общая стоимость ценностей составляла около 30 млн рублей.

Ранее СК возбудил уголовное дело против должностных лиц «Медицинского города» по факту использования не по назначению денег ТФОМС Тюменской области. По версии следствия, с января 2015 года по апрель 2019 года должностные лица многопрофильного медицинского центра «Медицинский город» израсходовали не по назначению около 18 млн 400 тыс. рублей средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области.

По данным источника «Нового Дня», общая сумма средств ТФОМСа, использованных нецелевым способом, может доходить до 80 млн рублей. В частности, за счет денег Фонда якобы финансировалось проживание пациентов онкодиспансера в отеле «Море» на Салаирском тракте.

Весной 2019 года проверка прокуратуры выявила нарушения в сфере закупок лекарственных препаратов, лекарственного обеспечения пациентов, и трудовых отношений в «Медицинском городе». После этого последовала проверка департамента здравоохранения Тюменской области, также выявившая многочисленные нарушения.

По материалам проверок было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого стали главный бухгалтер учреждения Галина Иванова и сотрудник экономического подразделения «Медгорода».

Также в 2019 году пациенты онкоцентра жаловались на перебои в обеспечении препаратами для химиотерапии и на задержки в проведении курсов лучевой терапии.

Тюмень, служба информации

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