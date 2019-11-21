Тюменский губернатор пообещал платить материнский капитал уже за первого ребенка

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал тюменцам резкое увеличение размера выплат материнского капитала. По мнению Моора, нынешние условия, когда региональный материнский капитал выплачивается только при рождении третьего и последующих детей, являются несправедливыми.

Как заявил губернатор Моор в ходе своего ежегодного послания в тюменской областной думе в четверг, 21 ноября, региональный бюджет будет выплачивать материнский капитал за первого ребенка в размере 150 тысяч рублей всем женщинам, проживающим в области не менее 5 лет. Исключение Моор предложил сделать для студенческих семей. «Их от ценза оседлости справедливо будет освободить», – заявил Моор. «Ведь на этот шаг (рождение первого ребенка – ред.) молодым семьям решиться труднее всего. Главное – начать, дальше дело идет проще, сам знаю», – объяснил свою позицию губернатор, сам являющийся многодетным отцом.

Кроме того, Александр Моор пообещал увеличить размер уже существующих выплат материнского капитала при рождении третьего и последующих детей. Сейчас сумма составляет 40 тыс рублей, Моор пообещал увеличить ее до 100 тыс рублей.

Как писал «Новый день», ранее тюменская областная дума даже не стала рассматривать предложение КПРФ об увеличении размера регионального материнского капитала с 40 до 220 тыс рублей.

Тюмень, служба информации

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